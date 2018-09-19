谷歌安卓系統進軍汽車業重大勝利：與全球最大汽車集團合作

谷歌正在大舉進軍汽車領域，日前與全球最大汽車集團雷諾 - 日產 - 三菱聯盟（Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance）達成合作協議，將從 2021 年起向全球數百萬輛新車提供基於安卓操作系統的車載資訊娛樂系統（infotainment system）。

聯盟主管汽車互聯的副總裁 Kal Mos 表示，聯盟高層對與谷歌合作感到「舒適」，在過去幾年建立了足夠信任，未來谷歌領先的人工智慧技術——谷歌助手會成為消費者與汽車互動的主要途徑，通過語音就可以遙控導航和各種行動引用程序。

最先報導此事的《華爾街日報》指出，這一合作項目代着矽谷巨頭的巨大勝利，谷歌在過去十年一直希望進軍汽車領域，但汽車製造商不太願意把用戶數據控制權交給科技巨頭，擔心會培養潛在的競爭關係。畢竟車載行動系統在產生有價值的消費者數據時，也有能力轉化成新的收入流。

據科技新媒體 Verge 報導，2017 年，這一汽車聯盟在全球售出了 1060 萬輛車，超過了任何單一車企。今年截止 6 月 30 日，這一聯盟在全球售出 554 萬輛車，預計趨勢會延續至年底，聯盟自身預計到 2022 年會在全球售出至少 1400 萬輛新車。

安卓驅動的新系統加載完成後，用戶導航可以使用谷歌地圖、通過谷歌 Play Store 連接行動應用，並藉助於谷歌助手的聲控輔助，為用戶提供一套整合的體驗。該聯盟高管表示，他們發現很多消費者更喜歡使用谷歌軟體導航，勝過了使用車企自主研發的車載系統。

IHS Markit 全球技術主管 Mark Boyadjis 表示，車企一直為無法研發出理想又容易使用的互動界面而苦惱。谷歌安卓操作系統是開源平台，並免費提供連接智能設備到車載音響的 Android Auto（谷歌汽車軟體），解決了車企的後顧之憂。但鑒於蘋果以保護音樂行業為名推出 iTunes 後反而占領了音樂行業的先例，汽車公司向來不願意讓科技巨頭介入太多，擔心顛覆商業模式。

他預計，目前全球車載資訊娛樂系統中使用一定程度的安卓軟體比例是 19%，最新的合作協議勢必將增加谷歌軟體系統的市占率。不過這一領域的競爭會日益激烈，例如蘋果與谷歌除了都在探索自動駕駛，蘋果也向現有的車載系統提供連接智慧型手機的 Apple CarPlay 軟體。

The Verge 文章也提到，梅賽德斯 - 奔馳和寶馬等德系車企更傾向於打造自己的 GPS 導航系統，不過有一定程度的製造難題。今年 I/O 開發者大會上，谷歌聯手沃爾沃展示了 2020 年上市的 XC40 車型使用安卓汽車（Android Auto）系統樣例，谷歌需要事先徵得用戶同意才能收集和分析數據。

谷歌 A 類股周二漲超 1%，日內最高觸及 1181 美元，接近五日新高。