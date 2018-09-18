中國貨幣政策應釋放足夠流動性支持經濟增長--貨幣政策委員

中國央行貨幣政策委員會委員劉世錦周二表示，目前中國經濟即使沒有貿易戰影響也會有所減速，中國增長速度再有所降低也是正常的，貨幣政策應該通過釋放足夠流動性來支持經濟增長需要。

他在出席2018天津夏季達沃斯論壇時並指出，中國貨幣政策在經濟下行壓力比較大的時候應有適當反應，同時也要註意不能過松使得去杠桿半途而廢。

他談到，中國經濟有很強內部對沖效應，抗擊和吸收外部影響能力是比較強的，由於有對沖效應，經濟總體穩定性是比較好的；而應對貿易戰，中國國內要立足於建設高水平的對外開放的體系。

劉世錦並指出，現在來看貿易戰比較大的是對預期的影響，包括最近股市和匯市的表現，但市場存在過度反應是正常的；而中國對外開放包括金融開放步子要適當，必要的時候稍微大一點。

“對外開放的步子不能停，有時候可能會受到沖擊，受到沖擊大家可能會有各種各樣的想法，但要堅定不能停。”他稱。

美國總統特朗普周一表示，將對價值約2,000億美元進口自中國的商品征收10%關稅，不過將蘋果與Fitbit的智能手表，以及諸如自行車頭盔、兒童汽車座椅等消費品排除在征稅清單之外。他並警告稱，若中國對美國農戶或產業采取報覆行動，“我們將立即訴諸第三個階段，另外對約2,670億美元進口商品征收關稅。”

在談及貨幣政策傳導機制時，劉世錦表示，這幾年流到房地產的資金相當多，有些實體經濟包括中小企業拿到資金以後都流到房地產，可能還是要解決房地產和過去金融領域自我循環泡沫的機制。

“整個這一套機制能不能改變，這個東西不改變的話，貨幣放出來以後還是會跑到這些領域去，不一定會到實體經濟，解決這個問題要進一步深化改革。”他稱。

路透天津9月18日

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