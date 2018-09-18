中國央行提醒投資者不要盲目跟風炒作 持續防範ICO和虛擬貨幣交易風險

中國央行上海總部和上海金融服務辦公室周二表示，持續防範ICO和虛擬貨幣交易風險，並提醒廣大消費者和投資者應增強風險防範意識，不要盲目跟風炒作。

央行上海總部網站發布新聞稿稱，近年來，虛擬貨幣相關的投機炒作盛行，價格暴漲暴跌，風險快速聚集，嚴重擾亂了經濟金融和社會秩序；經過清理整頓，境內虛擬貨幣交易的全球份額已從最初的90%以上下降至不足5%，有效避免了去年下半年以來全球虛擬貨幣價格暴漲暴跌導致的虛擬貨幣泡沫。

央行上海總部稱，ICO融資主體魚龍混雜，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

該新聞稿提醒，廣大消費者和投資者如發現各類ICO變種形態以及通過部署境外服務器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人，可向有關監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。

此前國家互聯網金融風險專項整治工作領導小組已采取一系列措施，包括加強對124家服務器設在境外但實質面向境內居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平台的監測，實施封堵；從支付結算端入手持續加強清理整頓；密切監測ICO及各類變種形態，加強研判等。

中國央行、銀保監會等8月發布通知稱，近期，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，但此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。

路透北京9月18日

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