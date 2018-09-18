香港地產行政師學會建議增加地積比率增加土地供應

香港地產行政師學會就香港土地供應問題發表意見:

1. 以社會整體為本， 採用全數選項。 現時「土地供應專責小組」提出的18個選項，除了「葵青貨柜碼頭上蓋發展」及「填平部分船灣淡水湖作新市鎮發展」是不可取的選項外， 其他16項應全數採納。

2 . 先易後難策略

3. 維持公私營房屋6:4比例

4. 增大填海規模

尤其是中部水域擬建的人工島，在技術可行的基礎上可考慮由現時建議的1,000公頃，大幅度增至2,000公頃，甚至更大的面積，另外，維港以外的填海也可由490公頃增至約1,000公頃。

5 . 發展郊野公園邊陲地帶及郊野公園內某些地帶

6. 全面大幅度增加地積比率

以現時已建設房屋的土地面積約7700公頃來算，提高現時的地積比率上限一倍，已等於即時增加了7千多公頃的建屋用地。

7. 善用「鄉村式發展」地帶

本會建議政府可考慮提高「鄉村式發展」地帶的發展密度至3至5倍的地積比率，發展中高密度住宅，同時採用公私營合作的模式提供部分單位作為公營或資助房屋，另一部分留作丁屋之用。

8. 重置葵青貨櫃碼頭騰出土地作其他用途

9. 租借內地土地

建議政府可參考澳門在橫琴租借土地的方案，向深圳租借鄰近港深邊界的土地，如前海等地，或者向「大灣區」內惠州及珠海等城市租地至2047年，以建立具備商業用地及社區設施，如過渡性公營房屋、醫療保健設施及安老中心等的多功能新市鎮，以擴闊香港面積並提供大量的可發展用地。

10. 工住合一‧商務住宅

11.新設部門專責審批換地申請加快土地供應

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