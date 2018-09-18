雨潤食品(01068-HK)修訂與豬血製品買方實體兩個財政年度的現存年度上限

雨潤食品(01068-HK)公佈，謹此提述公司於2016年12月20日發出的公告，有關公司與豬血製品買方實體訂立的豬血製品供應框架協議，借以繼續向豬血製品買方實體及/或其附屬公司供應豬血製品。

由於豬血製品買方實體優化其原材料供應鏈，遂向集團提高採購數量，董事會認爲有關交易能為集團帶來額外及穩定的收益及利潤，決定修訂截至2019年12月31日止兩個財政年度的現存年度上限。修改截至2018年12月31日止財政年度由人民幣1150萬元(約1288萬港元)至人民幣2000萬元(約2291萬港元)，截至2019年12月31日止財政年度由人民幣1380萬元(約1546萬港元)至人民幣3000萬元(約3437萬港元)。

集團是中國領先的肉製品供貨商之一，提供多種生豬肉(包括冷鮮肉和冷凍肉)及以豬肉製品為主的深加工肉製品。豬血製品買方實體主要從事飼料生產及銷售、生物科技開發等業務，在生產飼料時需要豬血製品。由於豬血製品買方實體優化其原材料供應鏈，遂向集團提高採購數量，董事認為增加向不時需要豬血製品的豬血製品買方實體銷售這些豬血製品(屬於集團屠宰過程中衍生的副產品)，可為集團帶來額外及穩定的收益及利潤。

豬血製品買方實體的控股股東為公司主要股東及前執行董事祝義材，於本公告日期，間接擁有公司已發行股份約25.82%的權益。豬血製品買方實體在中國註冊成立，由祝義材與其聯係人擁有和/或控製，主要從事飼料生產及銷售、生物科技開發等業務。

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