鴻海轉投資富盈數據 拓東南亞市場 3年內營收拚10億元

鴻海 (2317-TW) 集團旗下的富盈數據成立「字媒體計畫」將屆滿周年，執行長陳顯立指出，今年以來流量收入已超越去年的 1.3 億元，全年將達 2 億元，且明年將隨 Yahoo 與 Google 拓展東南亞市場，目標 3 年內達到 10 億元的流量收入。

陳顯立表示，在東南亞的市場將以流量分發、廣告遞送業務 為主，明年第一季將於印尼、越南成立辦公室，預計明年下半年起攻陷效益較為明顯。

陳顯立進一步表示，鴻海旗下品牌 Nokia、Sharp 在印尼等地都擁有很高的市占率，其中 Nokia 在印尼市占率僅次於小米，將能借助集團資源加速佈局。

展望未來營運重點，陳顯立表示，除了隨主要的平台合作夥伴 Yahoo 以及 Google 拓展海外市場外，也將引進內容業者，或是數位金融業者，進行策略性合作，落實應用的內容變現生態圈。

富盈數據「字媒體計畫」成立將滿 1 年，著重擴展 AI 技術，並實際商用化，透過「閱讀基因 DMP」掌握長時且高效益的流量數據，目標 3 年內將實現「流量變現」AI 商轉。

此外，公司也整合內容聯播網，透過用戶沉澱跟整合營銷方案，預計將在 5-7 年內進化到下階段用戶多元應用的技術整合平台。

富盈數據為鴻海轉投資持股 55% 的數據科技公司，在集團中被歸類在負責半導體與軟體的 S 次集團。