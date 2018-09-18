新日光董座表示 聯合再生能源要賺太陽能系統的錢 太陽能非「慘」業

2018 台灣國際智慧能源週將於明 (18) 日開展，太陽能為綠能產業中政府相當重視一環，然而台灣太陽能業者側重電池製造，成為這一波價格跌勢的重災區，新日光 (3576) 董事長洪傳獻出席展前記者會時，談到太陽能產業不是「慘」業，台灣業者會變成「慘」業，肇因於不對的產業模式，每瓦太陽能系統建制成本約 1.5 美元，但電池約 10cent(美分)，占了整個系統比重約 6%，加上大陸擴產殺價，當然成了「慘」業，即將成軍「聯合再生能源」是轉型第一步，要賺的是整個太陽能系統供應鏈的錢。洪傳獻說，太陽能產業自發展以來，一直就是成長的產業，回顧 2004、2005 年之際，台灣業者產值達 2000-3000 億元，相當具有影響力，加上大陸業者尚未進入，賺進一個資本額大有人在；曾幾何時，業者獲利衰退大不如前，但整體產業來看，去年全球太陽能裝置量 100GW，等同有 5 兆元產值。



他分析，電池代工占系統成本比重約 6-7%，台灣業者只賺這塊錢，當大陸業者崛起，景氣好的時候殺你價，不好時就不要你，就像備胎一樣，台灣太陽能業者之所以變成「慘」業這樣，關鍵在於錯誤的營運模式，三合一「聯合再生能源」扭轉電池代工模式，而是要賺太陽能系統電池以外 94% 的錢！



洪傳獻強調，「聯合再生能源」轉型的第一步，要做 5 兆產值、每瓦 1.5 美元生意，而非只是單純電池，尤其儲能、智慧電網加入，會讓綠能產業發展更好。