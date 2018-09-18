【華冠投顧】明日台指結算、震盪加大、留意抗跌股

週五我們提到，中美貿易爭端，消息面主導的盤，不預設立場，所以反彈不用太過期待，經過二天，週五的紅 K，已經被跌掉了，然後風暴中心貿易爭端的部分，也沒和緩的跡象，這部分是系統性風險，只能看二國如何去協商，但目前看來已經燒到蘋果，我們先中性看待，靜觀其變。

明日是本月台指期結算，照目前的期權留倉水位狀況，不太像是會大漲大逆轉的情況，除非中美貿易這部分，全都解決了，當作什麼事都沒發生，但不太可能，所以，明日震盪應會加大，尤其是尾盤國巨收在 501，這搞不好明天又創新低，照過去的狀況，國巨拉著被動元件族群，被動再拖累一些有的沒的，走空走弱的我們不考慮，我們要留意的，是那些標地可以在風雨飄搖時，展現抗跌的力道，或是完全不管大盤，在走自己的。

先前提過的 4119 旭富、5530 龍巖，龍巖還算穩，但旭富投信的部分有點鬆動，強的找買點，轉弱的別留戀。

午盤後陸股反彈，但是不是真彈，仍要觀察，盤面的震盪比較大，近期操作，請同學們勿用融資，作好風險控管，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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