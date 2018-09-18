【華冠投顧】 反彈結束? 多方的機會在哪?

華冠投顧 范振鴻 分析師

#族群追蹤

今天 2330 台積電再度測試 253.5 支撐，但是因為月線已經上升，變成今天處在跌破月線的尷尬狀況，因此接下來三天 2330 必須守住 253.5 並站回月線才能有利多頭攻擊，否則都是風險期，而今天的撐盤指標除了鋼鐵以外比較意外的是出現在食品類股，鋼鐵部分 2027 大成鋼漲 4%、龍頭 2002 中鋼漲 2%，食品的部分龍頭 1216 統一漲 3.6%，1218 泰山也有 2.7% 的幅度。而弱勢股的部分，則是由今天跌停的 3008 大立光領軍的光學族群，3406 玉晶光、3362 先進光、3630 新鉅科都有跌 6% 的狀況，當然漲價族群也是今天的弱勢族群，之前提醒過只是反彈的板卡族群也是持續破底居多。

#盤勢分析

週五大漲時分析說到，小時線空頭結構破壞，結構上判斷仍定義為反彈 (除非 V 轉)，還有修正的風險，持續提醒大家不要追多，而在昨天量急縮後今天補量跌破週五低點，使得短線上週五追多的人再次進入套牢，這段反彈說真的有點短，本來預期會在季線附近盤整兩天讓中小型股輪動，沒想到走了個一日行情，而今天的下殺也蠻關鍵的，上週五完成空頭結構破壞，那今天的下殺開始就是短線是否能打底完成的關鍵，接下來多方的關鍵就是週一高點 10883 能不能站上完成小時線的多頭浪，這樣才有機會更的時間層級的多方攻擊。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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