【華冠投顧】賴昇楷：雙重利空看似擊昏台股 「期貨」顯露止穩曙光等「這個訊號」作確認

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

美國正式對中國啟動新一輪貿易戰，蘋果等科技類股也被波及，加上號稱低表最強蘋果分析師下修新 iPhone 的出貨占比，雙重利空擴大蘋概三王《2330 台積電》、《2317 鴻海》、《3008 大立光》跌勢，受到日系外資降評的《3008 大立光》更是打到跌停鎖死，使得大盤 - 68 點再次失守年線，OTC 指數跟跌 - 1.51%。

今日台股看似被 "雙重利空" 敲昏頭，大盤下跌增量且 OTC 指數跌勢加重，一反昨日量縮抗跌的走勢，然而有趣的是四大期指價差卻在跌勢過程中明顯轉強，暗示蘋概利空可能僅為短線反應，此外日韓股市上漲、陸股尾盤上演破底翻大漲，顯露新一輪美中貿易戰利空出盡，內外因素都為台股帶來止穩曙光。

明日台股要出現什麼訊號才可視為正式止穩呢? 歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便清楚。

＜紡織股＞

8 月下旬開始追蹤的紡織族群之《1476 儒鴻》、《1477 聚陽》，從週線角度來看皆已打出中長期大底，籌碼也朝著法人買、融資賣的良性換手發展，可持續留意；《4426 利勤》、《1460 宏遠》今日創波段新高但帶量留上影線，短線可能轉為休息整理，沿五日線操作即可；《4433 興采》、《9910 豐泰》、《8404 百和興業 - KY》價量配合仍佳，可待回測支撐量縮時擇機切入；但《9938 百和》由於增量跌破月線和頸線，多頭結構受到破壞，予以剔除。

＜盤面強勢股＞

近期電子股走勢較為凌亂，市場資金朝向金融族群以及一些特定的傳產族群移動，當中價量結構較佳、籌碼流向正面的個股便值得追蹤，像是金融族群當中的《5871 中租 - KY》，其 8 月營收較去年同期成長 18.53%，創同期新高、歷史第 3 高，另 Q2 總資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE）皆創歷史新高，近期獲得外資連續買超且融資遞減，可以留意。

不過，其餘強勢股像是風電族群的《2031 新光鋼》、《9958 世紀鋼》、《2013 中鋼構》... 等，生技族群的《4171 瑞基》、《3176 基亞》、《4168 醣聯》、《1784 訊聯》... 等，則因投機色彩較濃，需特別注意風險控管。

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