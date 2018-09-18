〈老牌百貨大轉型〉桃園統領改裝完成 估營收增逾3成 未來每年年增5%

在台成立超過 20 年的老牌百貨業者統領 (2910-TW) 在暫別市場 19 個月後，今 (18) 日正式以桃園「統領廣場」對外亮相，總經理翁華利指出，此次大改裝耗資近 10 億元，引進 28 個桃園獨家品牌，預計首年營業額可達 20 億元，較過去未改裝前平均年營業額 15 億元可大增逾 30%，而後目標每年營業額成長 5%。

統領百貨 1995 年成立，自去年 2 年封館，進行外觀和內裝的重新規劃設計為統領廣場，翁華利說明，這次大改裝後大增 22 家主題餐廳，並設置街邊店外帶小吃，還有威秀影城、誠品書店和多家咖啡廳等，多數都是第一次進駐在桃園火車站附近的熱鬧商圈。

統領廣場改裝前餐飲營收占比不到 10%，不過，此次跟隨餐飲進駐百貨的趨勢，一口氣在 5-8 樓共 4 個樓層全數設立餐廳，預計未來餐飲營收比重將一口氣拉升至 40%，而威秀影城、誠品書店帶動的影視育樂營收占比 20%，反觀過去的銷售大宗零售，將降至 40%。

翁華利表示，餐飲品牌進駐可有效帶來新來客並降低年齡層，光是試營運 2 天就湧入 6 萬入館人次，大幅優於預期，新的統領廣場定位為時尚生活概念廣場，是全客群每周都可以進來逗留的場地，且停留時間可以更長，跳脫傳統百貨的方向。

為了讓館內空間有更多元的表現，翁華利讓統領廣場預留 60 坪的區域，可作為藝術展、發表會和簽唱會等空間，加上全新外觀設計為表參道風，成為桃園潮流生活的新地標。