〈老牌百貨大轉型〉統領談營運 具3大動能與傳統百貨業者做出區隔

百貨業者統領 (2910-TW) 桃園據點「統領廣場」全新改裝完成，總經理翁華利指出，除了桃園店重新開出，台北據點主要是出租給東區 ZARA 和各層商家，可穩定收入和獲利來源，再加上目前位於礁溪、陽明山共 2 個建案正在銷售，增添營收成長動能，同時，桃園店相對其他百貨業者沒有租金壓力，後市獲利也值得期待。

統領位於台北東區據點目前是出租予 ZARA，翁華利說明，此店是 ZARA 亞洲業績前 5 名的大店，因此有相當穩定的租金收入來源

翁華利強調，仍將專注在台北和桃園兩個據點，東區出租可再做調整讓據點更吸引消費者來店，並與周邊商圈型態進一步結合，但公司目前並未有明確的拓點計畫，僅表示會繼續觀察評估。

除了百貨本業，統領推出的建案目前共有 2 個，分別位於礁溪和陽明山，已開始在銷售中，是挹注今年合併營收成長的主要業務。

翁華利對於百貨後市仍趨於樂觀，主要是因桃園擁有 200 多萬人口，且人口連續 3 年增加，消費需求成長中。

另外，對於東區商圈，翁華利認為，儘管近來東區沒落的雜音不斷，廠商的確也撤離一些，但還是有一些替補上，只是替換時間變長、且小店流動性高 實際上大品牌不至於撤出。

翁華利強調，統領廣場雖耗資近 10 億元改裝，但此為自有資產，沒有租金壓力，比起其他百貨同業獲利更具競爭優勢。