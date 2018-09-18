〈機器人理財論壇〉應打破保證獲利迷思 「人機協作」是必然趨勢

機器人理財快速崛起，《鉅亨網》今 (18) 日舉辦「金融台灣 科技未來：機器人理財論壇」，與會來賓提到金融科技革命正在改變市場，金融產業要對轉型準備，但機器人理財並不保證獲利，應該打破此迷思，機器人、AI 只是載具，而要了解「人機協作」是必然的趨勢。

鉅亨網長期關注機器人理財議題，今天於台北遠東國際大飯店舉辦「金融台灣 科技未來：機器人理財論壇」，由鉅亨網總經理楊定國擔任主持人，並邀請金管會主委顧立雄與會致詞，出席論壇的專家則有資誠創新整合公司董事長劉鏡清、元大投信總經理劉宗聖、TAROBO 大拇哥投顧行銷業務總監王克瑞，分別就「金融產業 轉型準備」、「理財服務 觀念躍升」、「數據資訊 科技理財」等三大議題，深入探討智能理財的趨勢及未來。

金管會主委顧立雄致詞時表示，根據國外研究報告指出，2017 年全球自動化投資顧問平台的資產管理規模已超越 2000 億美元，且 2018 年至 2022 年將以每年 37.5% 速度成長，到 2022 年資產規模可達 1.44 兆美元。

但顧立雄也指出，目前自動化理財顧問只是輔助，雖已放寬業者在一定條件下，可以由電腦系統自動為客戶執行「再平衡交易」，但是目前沒看到國際上有任何文獻有開放全委的全自動化理財顧問。

資誠創新整合公司董事長劉鏡清表示，隨著人類與機器愈來愈緊密協作，AI 創新將以走出實驗室成為主流，為市場帶來無可限量的改變和機會。在金融服務業部分，AI 的應用包括：機器人顧問、自動承保，以及金融和法規遵循等制式流程的自動化機器人。

劉鏡清強調，金融科技革命正在改變市場中的每個人及投資市場的樣貌，所以，金融產業必須要有轉型的準備，而且金融人也必須具備新思維與創新能力，才能因應智能化的大浪潮。

大拇哥證券投顧業務總監王克瑞表示，一般人可能對於機器人理財有迷思，認為智能理財能夠運用演算法來降低投資組合風險。但是智能理財能夠降低投資風險？以 TAROBO 的智能理財來說，與其說降低風險，不如說能透過「大數據」和國際機構交換取得的第一手資訊，加上投資專家，透過 Top down 的方式選取標的，再由機器 Bottom-up 的驗證，加上透過機器學習，將這些篩選出來的標的再次回溯測試，經過不斷調整「演算法」與動態調整權重，讓投資人得到更好的投資組合建議。

王克瑞進一步表示，大部分的投資都是提供「歷史數據」來供投資人參考，但是投資是投資未來，為什麼要看歷史數據，大拇哥投顧為了防止機器人僅仰賴未驗證過的歷史數據來演算，造成「垃圾進、垃圾出」的風險，TAROBO 不斷「反覆交叉驗證」，斥資上千萬元向全球大數據資料庫以及投研機構購買各種財經資料庫，更進一步用驗證過的數據與國際投研機構交換「花錢也買不到的特殊數據」，藉此讓評分系統能更準確評估基金未來績效。

劉宗聖也認為，市場不是百分之百能被預測，演算法再精確也無法計算人心，所以機器人理財雖好，但也不能盲目信任，「保證獲利是不存在的」，機器人理財應該視為資產配置的一部份，而不是追求資本利得，機器人、AI 只是載具，「人機協作」是必然的趨勢，從競合到整合，形成學習曲線，降低機器的重複犯錯。

劉宗聖認為，導入 AI 曲線需要 6 年時間，包括載具、法規機制等會慢慢成熟，接下來將進入生命週期曲線。

此外，劉宗聖和楊定國皆提到《鉅亨網》所推出的「鉅亨老司機」APP，就是智能理財，劉宗聖舉例「鉅亨老司機就像號子的感覺，投資人在此開放式的平台，彼此之間可以分享資產配置，韓國也有這樣的平台。」該產品主打用戶可看見其他投資人的真實交易資訊，並一覽每位投資達人的資產配置，希望可以協助投資人提升投資效率，並掌握獲利契機。

劉宗聖進一步指出，「元大 ETF-AI 智能投資平台」將於今年第 4 季推出「智能投資組合」服務，透過大量數據與 AI 技術的導入，提供投資人最新的服務體驗。