【華冠投顧】武傑電台:中美貿易戰歹戲拖棚!台股應該怎麼看?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、9958 世紀鋼、4803VHQ-KY、8131 福懋科、3545 敦泰。

台股盤勢分析:

借題發揮

受到蘋果重挫影響，台北股市早盤下跌 - 34 點開出，大立光跌停影響蘋概股賣壓沉重；加權指數全場在平盤下遊走，終場下跌 + 68 點作收，收在 10760 點，成交量 1172 億。

台股今天在股王大立光的重挫下，引發蘋概股的賣壓；導致台股相對於亞股表現，呈現尚當弱勢。不過對於市場把下跌的原因推給『貿易戰』，我認為只是『借題發揮』。從中、美貿易戰的核心中國來看，今天上海、深圳指數漲幅都超過 + 1.5% 以上；相信大立光的弱勢，只是短期市場籌碼的清洗。我們依舊樂觀看待年底『起跑點』的行情!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1519 華城、1784 訊聯、8936 國統、2027 大成鋼、2371 大同、1590 亞德 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3176 基亞、4958 臻鼎 KY、3362 先進光、3008 大立光、3026 禾伸堂… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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