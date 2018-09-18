【華冠投顧】股王跌停板，電子股大跌，台股10800及年線失守!

美國對 2000 億美元的中國商品加徵 10% 關稅，大立光跌停，電子股重挫，大盤指數下跌 68 點，10760 作收，成交量 1172 億元，價跌量增格局，今失守年線和 10800 點關卡。

盤面結構: 電子股跌 1.56%，金融股漲 0.12%，傳產股漲 0.59%，OTC 跌 1.51%。上市櫃整體上跌 949 家多於上漲 446 家。盤面焦點: 蘋概股弱勢，台積電 (2330)收 254.5 元、跌 1.3%，鴻海 (2317)收 75.8 元、跌 2.5%；股王大立光 (3008) 收跌停板 3860 元。被動元件族群國巨 (2327) 收 501 元，跌 6%，華新科 (2492) 收 234.5 元，跌 7.3%；禾伸堂 (3026) 收 144 元，跌 6.5%。強勢類股在傳產，食品漲 2.4%，統一 (1216)，泰山(1218) 漲逾 2%，鋼鐵漲 1.5%，大成鋼 (2027)，中鋼(2002) 漲逾 2%，水泥漲 1.1%，亞泥 (1102)，台泥(1101) 漲逾 1%。強勢個股: 華城 (1519) 8 月營收達 7.41 億元，年增 109.10%，創今年新高，下半年營運樂觀，外資連日買超，線型上揚，股價放量突破半年線，攻上 24.5 元漲停板。國統 (8936)外資連買超，投信昨加入多頭行列，挾量強漲 5.78%。國光生 (4142) 流感疫苗大陸放行，加上旗下安特羅生技今興櫃掛牌，強漲逾 8%。王品 (2727) IPO 以來首次實施庫藏股，漲幅超過 5%。南茂 (8150)看好 DRAM 訂單需求復甦快速，外資調高目標價至 34 元，漲逾 3%。

台股今日跳空跌破 10800 及年線，股王跌停板，電子權值股偏弱，接下來明日將台指期結算，換倉後外資態度相當重要，否則台股將持續擴底震盪築底。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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