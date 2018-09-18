【日盛投顧】股王走弱影響走勢

◆盤勢分析

1. 台股周二台股在股王 3008 大立光走弱影響，再度失守年線約 10811 點位置，終場指數下跌 68.40 點，跌幅 0.63%，收在 10760.21 點，成交金額為 1172.28 億元，量增價跌，至於 OTC 則重挫 1.51%，收盤在 132.21 點，表現相對較弱勢。

2. 週二台股盤中最低點 10750 點又逐漸接近 9/14 大漲上漲跳空缺口 10701 點附近，由於 9/14 大漲 140 點，加上高檔有均線壓力，因此大漲後壓回整理，仍在可接受範圍內，目前離前三波低點 10523 點、10606 點與 10667 點所連接上升趨勢線約 10660~10710 點也相當接近，由於下周一有中秋節連假，加上週一量能縮減，但 9 日 KD 也剛在低檔向上交叉逐步來到 31 與 30 附近，因此多方漲多而拉回再修正壓力將漸緩，可預期節前的走勢將成為溫和整理，而高點壓力為月線 10900 點附近，預估大盤極短線將在 10650~10900 點間整理，可低接高出來回操作。

3. 法人籌碼：三大法人合計 + 9.62 億元；外資 + 17.65 億元、投信 - 0.84 億元、自營商 - 7.18 億元。

IC 設計、金融、內需、風電與鋼鐵等族群逆勢中見買盤

1. 電子類股:

(1)IC 設計族群: 因旺季到來，加上 2454 聯發科內部高層買股，也讓市場信心提高，包括 2379 瑞昱、2388 威盛、3034 聯詠、3527 聚積與 3035 智原等股見到買盤，由於族群買盤漸增中，建議可以持續追蹤。

(2) 蘋果族群: 因股王 3008 大立光賣壓大增，也讓此族群賣壓增，包括 4958 臻鼎 - KY 與 6153 嘉聯益等股出現較大拉回，由於先前公布新機效應待觀察，因此短線不妨先觀望法人動作為何。

2. 非電子類股

(1) 金融族群: 由於中美貿易影響外資買股方向，近期外資偏向買超金融類股，包括 2886 兆豐金、2890 永豐金與 5871 中租 - KY 等股走強，在國際因素仍干擾下，可持續留意此部分買盤。

(2) 內需族群: 因中美貿易因素再起，也增加不確定性，部分資金轉進此族群，包括 2633 台灣高鐵、1216 統一與 2412 中華電等公司出現買盤，由於族群整體買盤力道仍不強，因此多留意各公司籌碼變化。

(3) 風電族群: 近期此族群買盤增溫，其中 1503 士電買盤更為強勢，帶動族群相關走勢，包括 1519 華城、9958 世紀鋼與 1514 亞力等股陸續走強，由於買盤有延續，因此可留意法人的籌碼變化。

(4) 鋼鐵族群: 在大陸傳統「金九」旺季需求及環保限產的政策支撐，使鋼價維持在高檔，因 2002 中鋼率先開出 Q4 鋼價開漲，也讓族群買盤增溫，由於市場預期明年 Q1 仍有小漲的空間，包括 2002 中鋼、2014 中鴻與 2027 大成鋼等股出現攻勢，但因族群個股強弱差異大，因此仍以各次產業指標股作為觀察即可。