【華冠投顧】盤後分析：先下後上 不宜悲觀

劉彥良 分析師

台股連兩日拉回，市場將矛頭指向美中貿易戰擴大，唯亞股除台灣外全數開低走高，甚至上綜指數收盤大漲 1.8%，故我研判台股的壓回實乃控盤者刻意所致。

就我過去的經驗，只要摩台指拉高結算，那麼台指期結算通常就沒有行情，所以這幾天控盤者會刻意壓盤，所以台股本週可望先下後上，接下來還是會挑戰 11000 點。故投資朋友切莫因大盤連兩日拉回就悲觀甚至是把股票砍在低點，如此一來正如了控盤者的意，就算要停損也要等大盤反攻後再調整。

大宇資 (6111)，連續兩根漲停後，今天出現創高後拉回的帶量長黑 K 棒，技術面上有轉弱之虞，若明天無法補量強攻建議投資朋友見好就收。包括紡織股利勤(4426)、銘旺實(4432) 和東隆興 (4401) 也是如此。

風電股方面，華城 (1519) 強攻漲停、潤泰材 (8463) 再創新高，其他像是世紀鋼 (9958)、中鋼構(2013) 和新光鋼 (2031) 的型態偏多不變。該族群有政策加持且不受貿易戰影響，近期成為資金避風港，投資朋友可持續留意。

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