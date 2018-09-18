谷歌與最大汽車聯盟結盟 打入車用資訊娛樂系統

Alphabet(Googl-US) 旗下的谷歌在進軍車市方面，獲得重大斬獲，谷歌將與全球最大的汽車聯盟雷諾 - 日產 - 三菱聯盟 (Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance) 結盟，未來車內的車用資訊娛樂系統將採用 Android 作業系統。

雷諾 - 日產 - 三菱汽車製造聯盟



雷諾 - 日產 - 三菱汽車製造聯盟，去年在全球銷售 1060 萬輛汽車，數量超過其他汽車製造商，該聯盟預計將於 2021 年推出新系統，並選擇與谷歌結盟，此舉標誌著谷歌 10 多年來進軍車市的努力，取得重要的成功。

該聯盟將更專注於次世代技術，在新計畫之下，目標為在 2022 年前將總銷售推升至 1400 萬輛汽車以上。此外，將推出 12 款零排放電動汽車，開發自動駕駛技術，以及不斷更新的雲端智慧功能 Alliance Intelligent Cloud。

新的車用資訊娛樂系統將提供駕駛更好的整合性服務，操作面板將整合 Google 的地圖、應用程式商店和以及語音助理，駕駛可透過聲控接聽電話、搜尋資訊與管理汽車功能。

在此之前，汽車製造商一直很不願意將這塊商機拱手讓給科技公司，部分原因為透過車用資訊娛樂系統，車商可取得許多有價值的消費者數據，並轉為成可能的新收入來源。

雷諾 - 日產 - 三菱聯盟與谷歌的結盟，可能對聯盟的競爭者造成壓力，迫使它們進一步向蘋果或谷歌開放車用資訊娛樂系統。

示意圖 圖片來源：afp

Android 操作系統

近年來車內操作系統已變成汽車製造商的主要競爭之地，因為在車輛品質和可靠性部分，各製造商之間的差距已越來越窄，而消費者正在追求更好的駕車體驗。

谷歌從 2005 年開始試圖進軍車用市場，奧迪 (Audi) 為第一間將 Google 地球納入其車輛導航系統的車商，Volvo 亦宣布下一代車款的車用資訊娛樂系統將使用 Android 操作系統。

然而，調研機構 IHS Markit 的全球科技主管 Mark Boyadjis 指出，整體來說，車商對於讓谷歌進入其生態系統仍存有疑慮，因為他們不能預期谷歌的商業模式將如何轉變。谷歌則一直致力於緩解車商的這些擔憂，並免費提供其 Android 操作軟體。

此外，谷歌提供專為汽車設計的功能 Android Auto，透過此功能，使用者可將智慧型手機與汽車連結，將手機畫面顯示於汽車操作面板，蘋果旗下有類似的產品 Apple CarPlay。