李謀偉稱引進KKR資金與國際收購談判力 有助榮化成為世界級公司

榮化 (1704) 臨時股東會通過 KKR 孫公司 Carlton 公開收購案，將在今年底完成收購下市，今 (18) 日榮化大股東、總裁李謀偉以台灣化學產業協會理事長身分現身「台灣化學科技產業高峰論壇」，他首度談到 KKR 收購榮化後發展願景，他希望引進 KKR 資金、國際收購談判能力，讓榮化成為世界級公司。KKR 於 7 月中下旬宣布旗下 Carlton(Luxembourg)Holdings S.a.r.l.(簡稱 Carlton)以每股 56 元 (內含 2.9 元股息) 收購其公開流通股權，收購總市值高達 478 億元(15.6 億美元)，Carlton 係由 KKR 及一群榮化特定股東所組成，而李謀偉暨其家族為組成成員之一。



然而，這宗收購案引發許多討論，認為李謀偉家族把持股賣給 KKR，取得資金之後又投入 Carlton，連投保中心也要求榮化必須把 Carlton 股東結構對外說明，過程中榮化透過股市觀測站揭露相關資訊，李謀偉則是在股東會臨時會後以一封公開信對外說明，其間並未現身談到收購案的看法。



今日李謀偉現身，首度簡單談到榮化願景是要成為世界級公司，KKR 在資金、國際購併交易案擁有雄厚的資源，這是榮化在國際發展上所欠缺；試想，榮化在國際上想收購其他公司很難，根本沒什麼人聽過榮化，與 KKR 合作之後，就會有不同發展，未來榮化會將總部、研發中心放在台灣。



李謀偉在今日大會致詞談到，人口老化、氣候變遷、環境汙染問題，大大影響人類化學材料的需求，先進國家大力投入研發材料，解決全球性趨勢議題，他引述英國化學會所提一句「The chemical sciences will play an important role in tackling global challenges.」，意思是說化學產業是問題解決者，並非問題製造者。