鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-21 06:10

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進入下半年以來，美股漲勢遭遇階段性波折。儘管財報季開局表現亮眼，一度提振市場信心，但投資人風險偏好仍受聯準會 (Fed) 降息不確定性及川普跟 Fed 主席鮑爾之間爭議壓制。

崩盤預警！美股基金單周117.5億美元拋售 財報季與貿易談判誰來打破僵局？（圖：Shutterstock）

資金流向數據顯示，投資人上周再次大規模拋售美股基金，規模達 117.5 億美元。隨著財報季深入展開，市場將聚焦在川普關稅政策對企業營運的實際影響，同時美國與主要貿易夥伴的協議談判進展恐將引發市場波動。

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目前，Fed 展現出明顯的政策耐心。最新經濟數據顯示，美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 季增 0.3%，年增率升至 2.8%，創 5 個月新高，主要源自於部分商品成本上升帶來的通膨壓力。

但密西根大學調查顯示，消費者對未來一年通膨預期已降至 4.4%，為今年 2 月來最低，就業市場則出現矛盾訊號，初領失業救濟金人數雖降至 22.1 萬人，但續領失業金人數升至 195.6 萬，顯示企業招募需求持續疲軟。

亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 模型將第二季經濟成長預期下調至 2.4%，較月初預測值大幅回落。

債券市場方面，中長期美債殖利率維持狹幅波動。2 年期殖利率下跌 3.7 個基點至 3.87%，10 年期則微漲 0.8 個基點至 4.43%。

根據聯邦基金利率期貨數據，7 月降息機率僅約 5%，市場已將首次降息預期從 9 月延後至 10 月。Fed 內部意見也出現明顯分歧，理事沃勒支持 7 月降息 1 碼，而包括紐約聯準銀行主席威廉斯在內的多數官員持謹慎立場。

值得注意的是，美銀調查顯示投資人情緒雖處於年內高位，但現金持有量下降至 3.9%，接近可能預示市場回檔的臨界點。

展望後市，嘉信理財指出，財報季良好開局為市場提供支撐，但技術指標顯示反彈動能減弱，短期可能出現盤整。