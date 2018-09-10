〈榮化股臨會〉李謀偉發表致股東公開信 感性說明心路歷程

榮化 (1704-TW) 今 (10) 日召開股臨會，榮化大股東、同時也是前董事長的李謀偉發表公開信，信中提及自己從高雄氣爆案發生後，一路以來的心路歷程，並說今年 5 月高雄地方法院針對氣爆案的重刑宣判後，透過 KKR 股份轉換案邀約，可讓全體榮化股東一同獲利出場，是可向股東們交代的良好方案。

榮化在今日的股東臨時會上，通過與國際投資機構 KKR 旗下 Carlton 公司在台設立的楷榮投資公司進行股份轉換案，與申請撤銷公發等 2 案，雖然前董事長、同時也是榮化大股東的李謀偉並未出席，但他也對外界發表自己的公開信。

李謀偉信中提及 2014 年 7 月高雄氣爆的發生，是他「一生無法想像也無法忘記的災難，徹底打亂了原本的人生計劃」，他唯一能做與應該先做的，是面對氣爆下的受難者，幫助他們獲得精神上的慰藉與金錢上的補償，使他們早日回歸正常生活，而 4 年下來，也有許多人與他成為好友，互相鼓勵前進。

在與災民的和解告一段落，李謀偉在 2017 年 8 月辭去董事長一職，而今年 5 月 31 日，高雄地方法院針對高雄氣爆事件判決李謀偉及其他 5 位同仁 4 年有期徒刑，在今年已 63 歲、屆退休之齡的情況下，加上歷經一位同輩家人驟逝、第一個孫女剛出生，若自己只顧在事業上衝鋒陷陣，不顧坐牢的可能風險，萬一刑責確定，「金錢與名利於我又有何用？」

李謀偉表示，榮化未來幾年將處在高雄氣爆民事訴訟的利空，如何讓股東們持續獲得股利，公司如何獲得資金挹注與業務拓展機會都是問題。在 KKR 依企業併購法提出的股份轉換邀約後，「讓我們一起自榮化獲利出場，應該是我可向股東朋友們交代的良好方案」。

李謀偉也在信中提及若股份轉換案完成交割後，自己打算出售榮化股份收入，償還銀行借貸與彌補家族投資損失，除降低負債讓年邁母親安養晚年外，也透過基金會培養台灣未來人才、投資更多台灣與全球各地新創公司。

以下為李謀偉公開信全文：