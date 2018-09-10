〈榮化股臨會〉通過股份轉換與下市案 董座：5年內在台重新上市

榮化 (1704-TW) 今 (10) 日召開股臨會，以逾 8 成的贊成股權，通過與國際投資機構 KKR 旗下 Carlton 公司在台設立的楷榮投資公司，進行股份轉換案、與申請撤銷公發等 2 案。榮化董事長洪再興表示，KKR 收購後的目標為在 5 年左右優先在台重新上市，並不考慮到中國 A 股掛牌，未來將加速投資電子級化學品、化學溶劑與 PP 發泡等。

榮化今日股臨會上，已發行股數中分別以 83.35%、82.85% 的贊成股權，通過股份轉換案、申請撤銷公開發行等 2 案，以遠超過榮化全部已發行股份總數三分之二之比例決議通過。

KKR 將與李謀偉與其家族以現金向榮化股東取得榮化 100% 股份，收購金額約 453.69 億元 (以每股約 53.1 元計算)，約為 15.12 億美元，資金來源初步規劃包括 8.7 億美元銀行融資、KKR 與李氏家族自有資金共 6.5 億美元。

KKR 將釋出子公司 Carlton 上層控股公司 45% 股權，邀李謀偉與其家族入股，Carlton 上層控股公司預計發行 2 億股，KKR 與李氏家族將同樣以每股新台幣 100 元的價格，認購 Carlton 上層控股公司股份，李氏家族將注入約 2.9 億美元股本，並與 KKR 依持股比例，共同負擔 8.7 億美元的融資及相關費用。

榮化董事之一李明恭並指出，先前的高雄氣爆事件，對榮化的市值、未來籌資規劃與股東投資收益造成不小衝擊，且可能面臨民事訴訟賠償等不利影響，股東未來是否能持續獲得股息，及榮化未來是否可獲外人投資與產業升級都是問題。

李明恭強調，KKR 向榮化提出的每股收購價格，高於榮化近 5 年來最高收盤價，甚至超過氣爆事件發生前，近 1 年內每日榮化的收盤價，認為此股份轉換案是有利於榮化全體股東的選項。

洪再興表示，收購案通過後，還需經過投審會等相關主管機關核准，最快年底前就會下市，會努力在 5 年內重新掛牌，他並強調，將優先考慮在台上市，且不會去中國 A 股掛牌。

至於 KKR 收購後，榮化未來公司走向為何，洪再興則說，KKR 盼能協助榮化根留台灣，繼續在台投資成長，協助未來榮化研發動能，並邁向國際化，爭取更多國際合作、投資與併購機會，讓公司能快速成長，並在經改造後重新上市，未來榮化將加速投資電子級化學溶劑、電子級化學品、PP 發泡等類型產品。