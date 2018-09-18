〈貿易戰再起〉川普喊美國製造 童子賢：台灣不一定要放棄製造業

美國宣布 9/24 將對中國 2000 億美元商品加徵 10% 關稅，台北市電腦公會理事長、也是代工廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (18) 表示，希望貿易戰盡快和平落幕，用合作取代對抗。他也認為，台灣過去 20 幾年來外移製造據點，但是反觀美國，人均所得高達 5 萬美元，政府都要積極落實美國製造政策，台灣不一定要放棄製造業。

美國加徵關稅項目，將自 9/24 起生效，2019 年 1/1 起，稅率調升至 25%。美中兩國原有意本月重啟貿易磋商，但在上述情況下，中國極可能拒絕此事。

童子賢表示，由於未來不確定性很高，台廠是否要遷移據點，沒辦法立刻做出清楚的決定。他認為，台灣過去 20 幾年來陸續外移製造據點，但是這些據點的國民所得近幾年都在提升，土地供應也相對困難，過去電腦公會曾呼籲政府，應該趁此機會，找出台灣在國際上的差異化優勢，讓製造業重新定位。

他舉美國為例，如果一個國家國民所得 5 萬美元，總統都呼籲將製造移回美國，台灣其實不一定要這麼快放棄製造業，甚至是農業，也許到了 2018 關稅戰時刻，可讓台灣檢查以往的政策，是否到了更弦易轍的時間點。

童子賢認為，各國協商經濟貿易議題，看起來像是在滿足國內期待，他希望協商是理性的，不要傷及國際貿易的活力，應該用合作取代對抗，讓整體經濟更活絡。

童子賢表示，IT 產業在 80、90 年代興起，從高關稅將到 1% 關稅，最後零關稅，讓整個資訊產業風起雲湧，不論在創造、創新，整體供應鏈包括零組件、系統、到軟體，各個層面的進步帶領社會進到現代化新經濟時代。他認為，以前的美好經驗，對照現在國際對抗態勢，作為一個經營者，仍希望貿易對抗可以早日結束。

童子賢指出，現在所有台灣在大陸設有製造業者的處境都相同，希望 9 月原本要舉行的美中談判能夠和平落幕。