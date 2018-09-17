矽格下半年營收可望優去年同期 動能來自五大產品

IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今(17)日召開法說會，展望下半年，董事長黃興陽指出，營運預期可穩定成長，較去年同期增加，主要成長動能來自手機、網通、人工智慧、區塊鏈與車用晶片，不過美中貿易戰是變數。

黃興陽強調，車用晶片部分，今年已陸續通過歐系、日系客戶驗證，預期明、後年，車用 IC 營收貢獻度將持續提升，有助營收表現。

黃興陽認為，矽格將持續投資基礎設備，包含 5G、車用、工廠自動化等領域，以降低人工成本，減少對人工的依賴度。

矽格上半年毛利率表現不俗，黃興陽預期，下半年可望維持，不過美中貿易站確實是變數，但影響性仍難以估計。

就今年而言，黃興陽認為，今年區塊鏈相關需求波動度很大，包含台積電第 3 季營收，也受到該產品線影響，矽格也同樣感受。

黃興陽也看好，矽格今年包含矽格本身，誠遠、台星科，整體營收可望衝上百億元以上，三家公司各自都有成長 1 成的空間，明年動能也看好，公司也持續尋找併購標的，但目前瞄準對象以海外公司為主。

至於封裝布局，黃興陽指出，目前封裝營收比重約 1 成，矽格取得台星科主導權後，也獲得 Bumping 封裝機會，因此持續擴充相關產能，因應客戶需求。

矽格也將持續擴充 8、12 吋晶圓級封裝產能，及更高階的測試機台，以因應 2019 年的新品需求，因此下半年資本支出金額增加不少，明年整體支出金額，也將高於今年 32.8 億元。

短期而言，矽格預期，第 3 季營收將較第 2 季成長高個位數百分點，第 4 季要看客戶庫存調整，以及明年新品的準備狀態，預期若可持平第 3 季，表現已算不錯。

今年資本支出當中，矽格今年增加約 100 台測試機台，看好隨著人工智慧、車用電子晶片複雜度提升，測試時間拉長，矽格也購買新設備因應未來所需。