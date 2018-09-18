金融科技創新園區共37家新創團隊進駐 剛開幕經費已不足

金融科技創新園區今 (18) 日開幕，該園區設計年輕新穎，開幕典禮吸引超過四百人參與，將現場擠得水洩不通，金管會主委顧立雄表示，首波招募共吸引 64 家新創團隊申請遞件，最後通過審議進駐家數為 37 家。不過今天園區才開幕，金融總會理事長許璋瑤即表示，金融科技創新園區援用的創新基金目前僅餘 2000 萬元，而園區運作一年要 4000 萬元，目前經費已不夠，希望在預算編列時可以獲得立法院支持。

顧立雄表示，金融科技發展是全球趨勢，而推動 FinTech 發展的關鍵，除了在法規面提供創新實驗的監理沙盒機制外，另一個重要的機制就是建置實體的創新園區，如同英國的 Level 39 及香港的數碼港等，提供空間來培育創新發展。

顧立雄表示，今年國內金融業者投入金融科技發展總金額預估將達 138 億元，年成長率為 26%。其中，金融科技創新園區的部分，金融總會理事長許璋瑤表示，金融科技創新園區援用的 2 億元創新基金，目前僅餘 2000 萬元，而園區一年運作一年要 4000 萬元，希望未來立委能在預算上鼎力支持。

許璋瑤表示，金融科技創新園區有兩大工作，金融新創的監理及數位沙盒。進駐園區要有實證的數據，證交所、OTC 等資料透過雲端對外開放，提供整合應用。

顧立雄表示，金融科技創新園區打造一條龍式的金融科技創新服務措施，提供具彈性的監理環境，協助業者利用創新科技發展並解決創新過程中所遇到的各種問題，包括釐清法令，培育人才，資安資訊分享，以及提供適當的資源協助業者。

顧立雄表示，自園區開放申請進駐以來反映熱烈，共有 64 家提出，但僅 37 家得以進駐園區，因此金管會將持續與各部會及地方政府洽談園區合作事宜，解決新創業者的需求，另一方面也希望金融同業們，提供數位沙盒平台 API 資料源，與新創公司共同研發，提升金融競爭力。

FinTechSpace 為台灣與全球金融科技創新網絡的單一窗口，有來自美國、日本、新加坡、菲律賓、香港以及台灣等 6 個國家、共 37 家金融科技新創團隊進行展示，創新服務包括：借貸、智能理財、區塊鏈、不動產、保險科技、法遵科技、支付等七大領域。