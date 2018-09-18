“山竹”過境：養殖業影響較大 橡膠業無大礙

此次台風“山竹”過境，華南地區主要農產品甘蔗、天然橡膠等受不同程度影響。截至17日收盤，橡膠主力期貨價格跌1.7%，晚秈稻主力價格跌1.09%，白糖主力期貨價格微跌0.1%。台風過境對水產養殖業造成了一定影響。華南是我國主要的魚蝦混養區，強風降雨經過會造成養殖設施損壞、魚蝦苗流失，因為水產品生長周期較長，影響時間預計會較長。因橡膠樹抗風能力較強，且“山竹”持續時間較短，此次台風對橡膠市場影響並不大。

此外，由於靠近有機矽終端消費市場，華南地區下遊矽膠廠較多，是此次台風影響有機矽產業鏈的主要環節。“具體受災情況目前尚不清楚，但從產業鏈上各產品價格來看，有機矽單體、中間體等價格長期處於高位，下遊企業毛利率受原料價格上漲侵蝕。若此次下遊企業受災嚴重，上中遊挺價意願可能會有所弱化。”東北證券基礎化工行業分析師胡雙說。

截至16日晚22時，珠三角部分有機矽企業廠房設備損壞嚴重，災後恢複生產時間未定。上周，國內有機矽市場下遊接單能力持續轉弱，單體企業出貨壓力較大。隨著近期旺季到來，單體廠家原計劃9月17日漲價以提高出貨率。由於遭遇“山竹”，業內人士預測單體企業的漲價計劃可能落空。

來源：上海證券報

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