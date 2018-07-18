香港金管局：50機構申請虛擬銀行牌照 7銀行9月推貿易融資區塊鏈

香港金管局將於年內引入虛擬銀行，總裁陳德霖出席一個論壇時透露，現時有約 50 間機構擬申請虛擬銀行牌照，包括海內外科技企業，然而現階段未知實際申請數目，他呼籲有意申請牌照的企業如在 8 月底前遞交申請，將有機會成第一批虛擬銀行。

陳德霖認為，有多少機構申請虛擬銀行牌照並非最重要，反而是希望新顧客體驗能夠促進傳統銀行去應對競爭。他認為，不少金融機構的科技發展未能追上潮流，強調如傳統金融服務業再不應用科技，當其他非銀行企業加入競爭時，可能會被蠶食市場份額，因此建議銀行與科技企業加強合作。

距離 8 月底截止提交首批申請仍有一段時間，部分傳統銀行如渣打早前已拍板申請虛擬銀行牌照，料日後其他傳統銀行申請將陸續有來，而其他已獲發儲值支付工具 (SVF) 牌照的公司，如電子錢包 TNG 亦表示正籌備申請虛擬銀行牌照，另外網上金融平台 WeLab 和移動支付平台錢方亦曾表示有意申請。

其他措施方面，陳德霖表示，由金管局推動銀行界研究設立的「認識你的客戶」(KYC) 平台，銀行公會將選出一間服務供應商以助籌建該平台。

他指出，政府去年提出將為本港市民提供「數碼個人身份」(eID)，港人日後藉單一身份認證便可進行網上交易、開戶投資，甚至日常活動等都可更安全非面對面式遙距操作，目前政府於有關工作上進展良好，又指近年反洗錢條例越來越收緊，銀行需時刻監察客戶，相信 eID 及 KYC 等科技配合下將有助業界適應轉變。

另外，金管局昨公佈，同意專家小組意見向財政司司長建議於香港成立金融學院，該局將成立籌備委員會以落實建議，並預期於 2019 年中左右成立金融學院。陳德霖表示，培育一流金融領袖人才，提升本港在應用及跨界別金融研究方面的能力，皆有助加強香港的軟實力。

此外，金管局及 7 家銀行確認，將於 9 月份推出貿易融資區塊鏈平台。這次項目的參與銀行共有 7 家，分別是渣打 (2888-HK)、澳新、中銀香港(2388-HK)、東亞(0023-HK)、星展、恒生(0011-HK) 及匯豐，參與銀行的數目與日前外媒所指的 21 家有所出入。

金管局同時確認，該平台是以 Hyperledger(超級帳本) 的 Fabric 1.1 的聯盟鏈技術搭建而成，平安壹賬通金融科技有限公司成功獲聘為該平台的技術服務提供商，德勤則獲聘為諮詢服務提供商，為該平台的生產部署提供支持。現時該平台正進行用戶驗收測試，預計於今年 9 月正式上線。