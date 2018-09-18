〈每日外資外匯觀點〉歐元低於長期公允價值仍有做多空間、美銀建議透過期權做多英鎊

周一美國宣布對 2000 億美元中國商品徵稅，暫從 25% 降至 10%，貿易戰的風險拉高卻未能帶動美元指數上攻 95，反而回跌至 94.5 附近；而歐元區 8 月 CPI 月增 0.2%，遠高於前值的 - 0.3%，符合上周德拉基在新聞發布會上對通膨的積極看法，激勵歐元歐元大漲，周二持續走高。

富蘭克林坦伯頓投資澳洲固定收益董事總經理 Chris Siniakov 表示，目前美元多空不確定性高，該機構近期將不對美元多空做出重大決定，並保持中性的美元部位。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐元低於長期公允價值仍有做多空間

法國農業信貸銀行指出，在中美貿易衝突拉高下，目前歐元在 G10 貨幣中持續堅挺，預期歐元區的經濟成長和通膨前景均將改善，而且根據該行的模型顯示，歐元兌美元目前低於長期公允價值，仍有做多的空間，因維持長期看多歐元兌美元。

摩根士丹利也持續看多歐元兌美元，預期歐元區海外投資逐漸回流，政治面的英國退歐協商及義大利預算問題也都有進展，預期歐元秋季上看 1.19-1.21。

丹斯克銀行預期，在英國保守黨年度大會召開的前幾周內，歐元兌英鎊將進一步震盪，上行風險拉高。

德國商業銀行從技術面來看，歐元兌美元可望走強，在未來幾個交易日很快將重回 1.1745-1.1750 區間，並進一步挑戰近期高點 1.1790。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀建議透過期權做多英鎊

美銀美林認為英國無協議脫歐的政治面風險降低，市場將重新關注英國經濟前景及英國央行的舉動，建議透過期權來做多英鎊；高盛並預期，若英國達成脫歐最終協議，英鎊將反彈 5%。