彭博：如果美國實施新一輪關稅 中國將拒絕談判

據《彭博》引述知情人士消息報導，如果美國總統川普宣布新一輪對中國商品的關稅，中國將拒絕新的貿易談判，並祭出報復。

先前美國政府提出邀請，由財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 領軍，與中國國務院副總理劉鶴重啟談判。但川普同時也指示助手，提出對 2000 億美元中國商品的關稅清單，預計週一或週二宣布。

中國表示，若美國這麼做，中國將進行報復。中國官員也向美國表示，如此就不會重啟談判。

美國企業反對關稅

目前傳出的稅率將只有 10%，而非原先的 25%。儘管如此，美國消費者可能會開始感受到日用品上漲，因為最新的關稅一旦實施，課稅目標將達 2500 億美元，大約是中國去年向美國出口的一半。

一位消息人士說，這一輪清單的對象可能會降到 1800 億美元，取決於那些項目被排除在外。

美國企業強烈反對關稅，表示這可能造成零售價格提高。蘋果公司上個月表示，擬議的 2000 億美元關稅，涵蓋了他們在美國業務中使用的各種產品。

美國在上個月進行了為期一週多的公開聽證會，在提交的評論中，多數美國企業反對以關稅懲罰中國。川普政府正針對這些回饋，修改中國商品清單。

美股週一下挫

由於川普表明，會在收盤之後宣布課稅清單，美國股市週一大跌，尤其 Nasdaq 指數下滑 1.43%，與關稅戰密切的亞馬遜與蘋果分別重挫 3.2% 及 2.6%。

川普週一在 Twitter 上表示，關稅已經使美國處於談判上非常強大的地位，「如果各國不與我們達成公平交易，他們將『被關稅』！」

自 7 月以來，美國政府對 500 億美元的中國商品徵收 25% 的關稅，引發了中國立即的報復。中國已表示，若有下一輪關稅，將針對從液化天然氣到飛機的 600 億美元商品，課徵報復性關稅。

中美兩國官員之前舉行了 4 次正式會談，最近一次是 8 月，不過雙方都只派出副代表出席。

瑞銀集團 (UBS Group AG) 經濟學家表示，即使是 10% 的關稅，也會在第 4 季造成美國經濟成長放緩，足以阻止美國聯準會在 12 月再次升息。