8月人民幣存款餘額連3增 成長動能來自OBU

鉅亨網記者王莞甯 台北 2018年9月17號17點59分

台灣央行今 (17) 日公布 8 月銀行辦理人民幣存款餘額，來到 3149.33 億元，月增人民幣 20.21 億元、增幅 0.65%，以 OBU(國際金融業務分行) 月增 19.14 億元、增幅 6% 較多，央行官員說明，主要是因國內大型企業集團財務調度，例如需資金發放現金股利等。

央行官員指出，8 月人民幣存款餘額連 3 月小幅上揚，包括 OBU 和 DBU(外匯指定銀行) 同步增加，不過，DBU 僅增加 0.04%，又以自然人增加多於企業戶、活存增加多於定存。

央行官員進一步說明，可能是民眾對於人民幣有信心，有意逢低進場撿便宜，而近來人民幣貶幅不大，8 月僅貶 0.14%。

另一方面，8 月匯款總額較上月大減人民幣 302.15 億元至 1384.51 億元，月減 18%，主要是因科技業三角貿易貨款匯往中國減少，加上銀行間轉匯款減少。

不過，央行並不認為匯款總額大減主要原因來自美中貿易戰，央行官員表示，上月匯款總額是 2 年來的高點，比較基期高，事實上，匯款有許多因素，只看一個月的變動無法下結論是因貿易戰的衝擊。

央行官員更強調，8 月匯款總額還是相對其他月份高，「是有聽說台商有意將資金匯回，但暫無實際的行動」，而央行對此，一向採歡迎態度。

目前離岸人民市場已香港至 7 月底為人民幣 6076 億元居冠，月增人民幣 231 億元，而新加坡至第 2 季底為人民幣 1360 億元，南韓至 7 月底為人民幣 80 億元。