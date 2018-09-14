美股盤中 - 蔚來汽車開盤大漲10%再暴跌20% 歷經2次暫停交易

受中美貿易局勢舒緩影響，週五 (14) 日美股四大指數早盤，半導體 (SMH) 指數跳漲 0.93% 激勵之下，S&P500 可望連漲 5 天。

而近日甫 IPO 上市的中國版「特斯拉」蔚來汽車 (NIO-US) 週五 (14 日) 股價如坐雲霄飛車，週四 (13 日) 蔚來汽車收盤是暴漲超過 75%，而週五開盤先大漲逾 10% 之後，倏忽行情急轉直下再大跌 20%，單日上下震幅高達 30%，並經歷了 2 次暫停交易。

蔚來汽車股價 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

基金公司 Bernstein 週四 (13 日) 曾發表研究報告認為，蔚來汽車目前加入的電動車市場，可謂是超高度競爭，因賓士、奧迪等歐系豪華車車商，也正在電動車市場裡面快速搶奪市占率。

受到產業競爭嚴峻所致，Bernstein 估計，蔚來汽車旗下的 ES8 車款恐怕將「造一輛、賠一輛」。

截至台北時間週五 (14 日) 晚間 10 時 30 分許，美股四大指數：

道瓊工業指數上漲 0.05%，暫報 26158.47 點

那斯達克指數揚升 0.29%，暫報 8037.39 點

S&P 500 指數上漲 0.07%，暫報 2906.16 點

費城半導體指數則是反彈上漲 1.36%，暫報 1380.79 點

另外對於美中貿易傳出可望重啟協商，Janlyn Capital LLC 總經理 Andre Bakhos 表示：市場似乎正對中美新一輪貿易磋商充滿信心。

受中美貿易局勢舒緩激勵，波音 (BA-US) 和開拓重工 (CAT-US) 週五 (14 日) 早盤分別暴漲 0.81% 與 0.65%。

評級機構 Needham 上調 Nvidia (NVDA-US) 目標價格，指出該公司在機器學習方面具市場「主導地位」，讓該公司股票更具上漲空間，週五 (14 日) Nvidia 早盤大漲 2.23%，暫報每股 277.12 美元，也連帶帶動半導體 (SMH) 指數跳漲 0.93%。

10 年期美債收益率突破 3% 整數關口，創下 8 月 2 日以來最高水平，帶動金融股上漲 0.6%，摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 早盤漲幅約 0.5%。

S&P500 可望連續 5 個交易日上漲，Charles Schwab 交易與衍生性金融商品部門副總裁 Randy Frederick 提到，本週股市上行的最大動力是市場對中美重啟談判的樂觀情緒。

經濟數據方面，9 月美國消費者信心指數達到 100.8，高於預期的 96.6，創下今年以來的次高水平。消費者調查首席經濟學家 Richard Curtinu 表示，消費者信心提升主要是受到就業和收入前景更加樂觀的影響。