中國銀保監會在15省啟動“多縣一行”制村鎮銀行試點

中國銀行保險監督管理委員會周一稱，在河北、山西、內蒙古等15個中西部和老少邊窮且村鎮銀行規劃尚未完全覆蓋的省份開展首批“多縣一行”制村鎮銀行試點，以針對性解決欠發達地區單獨組建村鎮銀行法人無法實現商業可持續經營的困難。

刊登在銀保監會網站的新聞稿稱，“多縣一行”制村鎮銀行的模式是，在多個鄰近縣中選擇一個縣設立村鎮銀行總部，在鄰近縣設立支行。設立支行數量根據所在地經濟金融總量、主發起人資本實力和風險管控能力等因素綜合確定，原則上一般不超過5個。

新聞稿並稱，根據試點安排，此次15個省份“多縣一行”制村鎮銀行試點，可覆蓋43個村鎮銀行空白縣（市、旗），其中28個屬於國定貧困縣和連片特困地區縣。

數據顯示，截至2018年6月末，全國共組建村鎮銀行1,605家，縣市覆蓋率67%，覆蓋了415個國定貧困縣和連片特困地區縣。中西部地區共組建村鎮銀行1,050家，占村鎮銀行總數的65.4%。已開業的村鎮銀行資產總額1.4萬億元，農戶和小微企業貸款合計占比91.8%，戶均貸款34.9萬元。

路透北京9月17日

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