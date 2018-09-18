傳統制造業應向智慧化轉型 轉型痛苦超出想象--阿里巴巴馬雲

中國電子商務巨頭--阿里巴巴集團(BABA.N)董事局主席馬雲周一表示，智能時代將帶來巨大社會變化，未來制造業將向個性化、智慧化轉型，企業需要引進資金和知識人才，未來10-15年傳統制造業面臨的痛苦將遠超過目前的想象。

他在出席世界人工智能大會時表示，人工智能或者機器智能，是一種認識和思考世界的方式，也是為人類的未來確定一種生活方式。人工智能引發的技術革命，所帶來的變化遠遠超過想象，未來三十年智能技術將深入到社會的方方面面，改變傳統制造業、服務業、教育、醫療等多領域。

“企業如果不能從規模化、標準化向個性化、智慧化轉型，將很難生存下去。”他說，

他指出，未來制造業競爭力不在於制造本身，而是制造背後的服務和體驗，未來的制造業都是服務業，因為流水線上的大部分的工人將會被機器取代。

他還表示，數據時代亦是供給側改革，經濟轉型的重大機遇，人工智能技術、區塊鏈技術、IoT（物聯網）技術，這些技術再先進，如果不能和制造業、服務業相結合，不能推進轉型升級，不能推動社會更加綠色，不能讓生活更加健康和快樂，這樣的技術毫無意義。

無論從市場規模還是申請專利數等指標，中國已成為全球第二大人工智能大國，僅次於美國，阿里巴巴、騰訊(00700-HK)、百度(BIDU.O)等國內領先IT企業，均已投入巨資，研發和推動人工智能在各個行業和領域的應用。

路透上海9月17日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)