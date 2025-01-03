與阿里巴巴分手 大潤發母公司致全體員工信說了什麼？
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-03 08:02
中國阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 周三（1 日）發布公告，稱子公司及 NewRetail 與德弘資本達成交易，以最高約 131.38 億港元出售大潤發母公司高鑫零售 (06808-HK) 全部股權，合計佔高鑫零售已發行股份 78.7%。
據《IT 之家》周四報導，高鑫零售執行長沈輝隨後發布《致大潤發全體員工的信》，稱未來和阿里巴巴雙方業務合作不會中斷，彼此還是非常重要的業務夥伴。
沈輝表示，未來整體經營決策、戰略方向、核心管理層穩定，基本保持不變。德弘團隊長期看好公司發展，並與公司在經營、戰略、發展等方面看法高度一致。
高鑫零售是一家中國零售經營商公司，在中國以「大潤發」、「大潤發 Super」、「M 會員店」等品牌經營連鎖超級市場業務。
截至 2024 年 9 月 30 日，高鑫零售在全中國 29 個省市自治區內 206 座城市共擁有 466 家大賣場、30 家中型超市及六家會員店，總建築面積約 1,349 萬平方公尺。
2017 年，阿里巴巴首次入股高鑫零售，2020 年進一步增持後，高鑫零售成為阿里巴巴集團的併表子公司。高鑫零售最新發布的中期業績顯示，2025 財年上半年（截至 9 月 30 日）營收為人民幣 347.08 億元，淨利潤 1.86 億元。截至 2024 年 9 月 30 日，高鑫零售集團員工人數為 85,778 人。
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