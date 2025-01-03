與阿里巴巴分手 大潤發母公司致全體員工信說了什麼？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-03 08:02

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據《IT 之家》周四報導，高鑫零售執行長沈輝隨後發布《致大潤發全體員工的信》，稱未來和阿里巴巴雙方業務合作不會中斷，彼此還是非常重要的業務夥伴。

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沈輝表示，未來整體經營決策、戰略方向、核心管理層穩定，基本保持不變。德弘團隊長期看好公司發展，並與公司在經營、戰略、發展等方面看法高度一致。

高鑫零售是一家中國零售經營商公司，在中國以「大潤發」、「大潤發 Super」、「M 會員店」等品牌經營連鎖超級市場業務。

截至 2024 年 9 月 30 日，高鑫零售在全中國 29 個省市自治區內 206 座城市共擁有 466 家大賣場、30 家中型超市及六家會員店，總建築面積約 1,349 萬平方公尺。