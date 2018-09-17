聲寶業外挹注 前三季每股盈餘達1.2元

聲寶 (1604) 下午應證交所之邀舉行業績說明會，處長江全田指出，第三季認列東莞廠處分業外挹注，單季每股貢獻 0.4 元，今年全年營收力拚持平去年，但獲利會明顯優於去年。法人估，聲寶前三季每股盈餘可達 1.2 元。聲寶上半年營收為 40.21 億元，年增 1.6%，毛利率為 18.4%，優於去年全年 15.7%，稅後淨利 3.51 億元，EPS 達 0.73 元，賺贏去年全年 EPS 的 0.67 元，也比去年同期 0.56 元明顯成長，表現亮眼。



聲寶 8 月營收 5.44 億元，月減 10.16%，年減 16.24%。累計前 8 月營收為 51.71 億元，年減 3.68%。如果以公司目標今年全年力拚維持去年水準，則 9-12 月營收將要較去年成長。



江全田指出，上半年銷售穩定、生產效率提升及營業費用下滑，加上轉投資收益增加，營收及獲利成長。下半年為傳統銷售淡季，目前來看，第三季本業持續獲利，第四季則較保守。



聲寶以內銷為主，佔比高達 90%，其中四大商品包括冷氣佔約 20%，冰箱佔 17%，LED 顯示器 12% 及洗衣機，佔比約 60%，其餘小家電像是除濕機等約佔 15%；外銷比重下降至 10％，服務及物流佔約 10%。



聲寶上、下半年營收比重為 6 比 4，江全田指出，第三季將可認列出售大陸東莞廠獲利新台幣 2 億元，每股盈餘貢獻約 0.4 元。



聲寶目前股本為 49.9 億元，在辦理現金減資 20% 以及庫藏股註銷 1.5 萬張，預計第四季股本將降至 38.72 億元。



聲寶主要資產開發方面，興建中包括台南廠區約 7900 多坪及林口聲寶屋的 631 坪；土城廠區 4800 多坪，變更為住宅用地中，預計興建銀髮住宅及一般住宅；還在 規劃中的有林口廠區 4.4 萬坪及高雄岡山物流倉庫 3000 多坪。



聲寶指出，台南廠區已於 8 月開工，預計 2019 年底完工，主要以生產基地及物流倉庫。至於位於林口文化二路的聲寶屋，訴求為智慧宅，已於 2015 年 4 月開工，今年 8 月已完工，為地上 9 層及地下 2 層。



根據聲寶規劃，明年第一季將處分台中潭子廠，處分利益為 3.69 億元，以年底股本 38.72 億元來看，每股盈餘貢獻 0.95 元。