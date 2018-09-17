【安聯投信】美中貿易談判未定 全球股市洗三溫暖 股票基金全面流出

美中貿易談判紛爭「懸而未決」，多空不明，全球股市上沖下洗，投資氣氛多處觀望。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 9 月 12 日當周，由於觀望氣氛仍濃，交投相對審慎。股票基金全面呈現資金淨流出 (見表)。

在美股方面，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，上週全球股市走勢震盪，所幸日前美方證實新一輪美中貿易談判有望重啟，加上低於預期的通膨數據減輕市場對通膨強升的擔憂，美股出現反彈，但整體而言，全球股市反覆消化貿易談判的各類消息，等待方向。

林素萍表示，根據統計，受到美中貿易談判重啟的激勵，加上歐洲央行總裁信心喊話，重申維持寬鬆退場，全球股市信心受到提振，美股道瓊、S&P500 近一周表現翻轉回正報酬，漲幅約在 1% 上下；新興市場指數整體受到中美貿易影響出現較大波動。

在基本面，林素萍表示，8 月份美核心通膨年增 2.2%，低於預期的 2.4%，緩和市場疑慮；另一方面，8 月份生產物價指數 PPI 年增率為 2.8%，雖然放緩，但在勞動力市場和經濟強勁的背景下，預期整體通膨將持續穩步回溫。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，因為貿易戰不確定加劇，美國持續擴大關稅清單，貿易戰以來已經影響實質基本面，包含企業對未來資本支出的態度謹慎，已經有部分零星電子訂單出現小幅庫存調整，投資人仍須審慎留意後市變化。另一方面，近期受到貿易戰影響，部分汽車電子產品需求受到抑制。

廖哲宏表示，短線上，近日包括蘋概股、部分先前走勢相對震盪的族群，如矽晶圓、被動元件以及漲價題材等族群，短線上都出現跌深反彈之勢。在資金面，台股近期走勢震盪，但外資動向仍相對正向。根據統計，外資 14 日單日買超 93.41 億元，合計近一周累積買超達 157.96 億元；9 月以來外資累積買超逼近 150 億元。

在觀察方向上，廖哲宏表示，Intel CPU 缺貨恐影響 PC 第四季旺季出貨動能。另外，近期 3D 感測近期雜音較多，明年是否用 VCSEL 做手機背面的 3D 感測可能仍有變數，因此相對保守看待 3D 感測展望。

廖哲宏表示，整體而言，全球貿易摩擦波動仍然未決，短期資金面仍受到匯率波動以及投資氛圍所影響，投資人除了需要持續關注貿易戰的發展，以及可能伴隨而來的影響，建議投資人也應做好資金控管，並且聚焦長期趨勢，仍是中長期的較佳策略。包括：雲端伺服器、ASIC、5G 及汽車電子等利基族群成長趨勢仍不變。



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