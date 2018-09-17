【富蘭克林華美】8月境內基金規模月增157億 持平2.5兆元水位

多檔債券基金新成立 避險情緒推升特別股需求 股票型基金熱度延續

根據投信投顧公會統計，8 月境內基金規模增加 157 億元（單位：新台幣，下同，統計數據見表），維持 7 月以來上升趨勢，其中債券相關基金成長為主要動能，如? 跨國投資固定收益一般債券型基金? 在新基金成立挹注逾百億新台幣下 (註 1)，規模月增 5.7% 為主要領銜型別。

股票型基金部分，8 月規模變動明顯受到美國股市獨強影響，資金轉進美股、全球（產業）型基金，而外資積極操作台股半導體權值，激勵加權指數站回月、季線，搭配 9 月蘋概旺季題材，延續台股基金投資熱度。此外，第 3 季以來市況震盪提升避險收益需求，受貿易戰影響低、具收益累積性質的特別股獲市場青睞，推升特別股基金規模 (註 2)。

新基金成立大舉挹注 跨國一般債券型基金規模月增 83 億

投信投顧公會資料顯示，8 月成立的新基金以海外投資等級債券型基金為主，募集金額不僅抵銷 8 月新興市場主權債券型基金的資金調節，更推升? 跨國投資固定收益一般債券型基金? 規模月增 83 億新台幣。

富蘭克林華美積極回報債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人曾咨瑋表示，投資人投資新興市場債券型基金，主要看好新興市場主要國家基本面，債券擁有較高殖利率且評價面佳，預期仍有相當資本利得空間。8 月新興市場債市震盪加劇，是體質較差的個別國家經濟存在結構性缺陷，加上政策調整不當使得市場疑慮升高，進而使匯率大幅貶值所致，對於基本面較佳的區域而言，反而創造價格被低估資產的長線買點，考量殖利率處於高檔位置，待市場回穩後可望快速反應於價格走勢，因此吸引投資人持續低檔加碼新興市場債券型基金。

股票型基金熱度延續 轉向擁抱特別股、美股

8 月美國股市獨強，新興市場股市承壓，? 跨國投資股票型基金? 雖規模小幅縮水，但此消彼漲，資金轉向受貿易戰影響低，且擁有相對較高殖利率的特別股，特別股基金獲加碼趨勢明確 (註 3)；同時，有強勁企業獲利支撐的美股備受市場看好，投資人紛紛透過美股、全球（產業）型基金布局。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人 (本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷分析，8 月美國 10 年期公債殖利率回落，減輕對特別股價格走勢的壓力，加上避險情緒擴散，截至 8 月底美國特別股殖利率達 5.6%，優於多數主要債種，且發行產業多屬內需導向，相對不受短線市場情緒影響，均驅使資金進駐特別股基金。觀察第 3 季美國最大的特別股被動式基金申購量顯著回升，且近 3 個月新發行的特別股，發行後有逾 8 成呈現上漲 (註 4)，顯示投資熱度升溫，市場對於特別股資產的配置需求，預期將進一步推升特別股走勢。

台股加權指數有撐 旺季題材吸引資金加碼反彈行情

國內投資股票型基金? 8 月規模小幅回落，不過定期定額人數逆勢月增 (註 5)，顯示短線個股波動雖大，但在台股大盤指數有撐下，布局電子股旺季熱情不減。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，8 月美國科技股再創新高，且美元指數未再大幅走升，使外資在新興市場賣壓告一段落，半導體權值漲勢帶動加權指數收紅，激勵投資人對台股後市仍偏多看待，加以跌深的漲價題材股基本面不差，蘋概股又有新機題材加持，更吸引市場集中加碼中小型、科技型基金，支撐台股基金整體規模大致與第 2 季季底持平。

資料來源：投信投顧公會，富蘭克林華美投信整理，2018/9/14 更新，統計至 2018 年 8 月底。

[註 1] 資料來源：投信投顧公會、CMoney。2018/9/14。

[註 2] 資料來源：CMoney。2018/9/14。

[註 3] 資料來源：CMoney。2018/9/14。

[註 4] 資料來源：Bloomberg，取樣 2018 年 6、7、8 月發行的特別股。2018/9/4。

[註 5] 資料來源：投信投顧公會。2018/9/14。

《富蘭克林華美投信獨立經營管理》

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

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