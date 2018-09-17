〈電商求新求變〉日系商品跨境採購正夯 國內二大平台搶進

面對網購業高度競爭，產品的差異化勢在必行，Yahoo 奇摩拍賣今 (17) 日宣布，攜手日本最大拍賣網站 Yahoo! JAPAN 拍賣，以及日本商品代標代購服務代理商 Buyee，推出中文化和中文客服的日本商品競標直購服務，同時，台灣樂天市場也強調，已在去年 5 月引進日本樂天市場知名店家提供超過 2000 款商品，顯示目前 C2C 平台的競爭觸角已擴大至海外獨家商品導入。

據日本觀光廳資料顯示，台灣旅客每人於日本當地旅遊平均花費總額約新台幣 3.4 萬元，且購物費用占比近 40%，若以 2017 年國人旅遊日本 456.4 萬人次計算，台灣民眾去年在日本購物總額超過 600 億元，對日本商品的需求相當高。

因此，各大電商業者為迎合消費者青睞，也積極將商品款式加以拓展，Yahoo 奇摩拍賣指出，在與日本業者合作後，提供台灣消費者捷徑連結至 Yahoo！JAPAN 拍賣，內有超過 5000 萬件的日本商品。

Yahoo 奇摩拍賣說明，Yahoo！JAPAN 拍賣提供包括日本最新夯貨，國際品牌的日本限定商品、日本當地未授權代理外銷的品牌，甚至絕版公仔、運動戶外用品和二手精品等，均可透過簡單步驟安心標購。

Yahoo 奇摩拍賣事業群資深總監蔡篤豪表示，日本代購商品持續穩定成長，目前平台上就有近 10 萬件代購相關商品，顯示日本商品在台灣的驚人市場潛力。

台灣樂天市場也指出，於去年 5 月領先台灣電商產業引進日本樂天市場知名店家，推出「日本樂天直送館」，目前提供有超過 2000 項商品，至今也已賣出萬件商品，業績相較去年同期創翻倍成長佳績。