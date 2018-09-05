臉書進軍電商：旗下Instagram開發獨立購物APP

美國科技媒體《Verge》4 日報導，社群媒體臉書將進軍電子商務，消息人士透露，Instagram 正在開發一款獨立的手機購物應用軟體，該款 App 可能命名為「IG Shopping」，將允許用戶瀏覽關注的商家商品，並直接在 App 內購買。

目前這款 App 仍在開發中，還無法確認正式上線時間，並且該計畫隨時有可能被取消，但知情人士表示，Instagram 相信它們已做好大規模擴展電子商務的準備，該公司拒絕回應此消息。

臉書 (FB-US) 的營運長 Officer Sheryl Sandberg 在最近的財報會議上表示，目前已有超過 2500 萬家企業用戶開通 Instagram 帳戶，其中 200 萬用戶為廣告商。

而每 5 名 Instagram 用戶中，有 4 名會至少關注一間企業，如果開發一款獨立的 App，將可為購物需求創建集中的平台，創造新的營收機會。

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此外，知情人士指出，臉書在未來可能會向商家提供更多工具，幫助他們在 Instagram 拓展業務，正面挑戰其它電商平台，例如 Shopify(SHOP-US)。基於越來越多消費者使用 Instagram，許多企業已擁有 IG 帳戶，付費的商業工具將可幫助它們的營運。

Instagram 在 2016 年 11 月時，開始測試購物功能，並於去年 3 月擴大實行範圍。公司可在貼文中直接標註商品，而消費者可透過照片進行購物。Instagram 目前正在測試另一項功能，將允許用戶從 Instagram Story 中購物。

在推出獨立購物 App 之前，Instagram 曾將其他熱門功能轉變為獨立 App，例如今年 6 月推出的 IGTV，用意為和 YouTube 競爭。另一方面，Instagram 正在測試一款新的聊天 App，名稱為「Direct」。