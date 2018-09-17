瑞祺電通下半年業績增溫 SD-WAN新市場明年起飛 成長展動能

工業網安大廠瑞祺電通 (6416) 今年雖受到 SD-WAN(軟體定義廣域網路)市場發酵之前的新舊機種交替影響，業績低於預期，但股價修正後，下半年進入傳統旺季，業績已逐漸增溫，明年預期 SD-WAN 業績發酵，營收獲利均可望展現動能。市場擔憂美中貿易戰恐衝擊鴻海 (2317) 集團未來在中國製造 2025 商機中的發展，瑞祺電通股價也受到拖累，近日一度跌破 90 元大關，最低來到 85.8 元，一個半月以來股價從 140 元附近重挫近 4 成，近日反彈重回 90 元大關，週一 (17 日) 收 91.7 元，下跌 2.3% 或 2.2 元。



不過，據了解，就基本面而言，瑞祺電通由於在 SD-WAN 商機中的佈局持續有所進展，未來的成長展望審慎樂觀。而今年主要令業績未如預期的原因在於，舊有的網安產品，因 SD-WAN 市場即將起飛，所形成的新舊世代機種交替的效應，客戶拉貨減緩的因素所致。



該公司 8 月營收為 3.47 億元，較上月增長 25%，年增率為 12%，創今年次高，前 8 月營收為 25.25 億元，年增率 2.55%。因下半年是傳統旺季，法人預估營收將優於上半年，今年總營收仍可望優於去年的 40.36 億元，獲利力拚成長，EPS 目標將維持去年 5.61 元水準。