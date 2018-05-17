瑞祺電通SD-WAN佈局收割 今年成長翻兩番 貢獻營收衝8-10億

瑞祺電通 (6416) 佈局 SD-WAN(軟體定義廣域網路)市場，成效浮現。總經理洪德富指出，首季相關業績占比已突破 10%，今年有機會接近 20%，據了解，瑞祺電通在相關市場的佈局，包括美、歐、日等市場皆有一線客戶的專案訂單入袋。此外，儘管訂單主要集中下半年傳統旺季出貨，但第二季業績如按在手訂單來看，也有機會逐月增長，單季並優於首季表現。不過，洪德富也強調，目前被動元件 (MLCC) 缺貨的現象嚴重，目前各業者固料動作積極，甚至需到現貨市場搶料，以不影響出貨為原則。



因應海外市場的成長需求，瑞祺電通近年積極佈局全球，過去 4 年陸續在日本、中國大陸與美國設立海外子公司，以提供客戶在地服務，預計今年底前也要在歐洲設立據點，中國大陸則配合 FII 搶攻「中國製造 2025」商機大擴編，成為集團工業網安設備主要供應商。



洪德富表示，因應產業變化，該公司去年切入 SD-WAN 市場獲致成果，全年相關業務占比約 6%。而首季則增至 10%，預估全年有機會逼近 20%，成為今年成長主要動能之一，下半年的貢獻加速。換言之，今年其 SD-WAN 業績將數倍翻升，可望上探 8-10 億大關。



洪德富指出，SD-WAN 今年是起始年，在產業上相關設備的建置上，會面臨一些不確定性，如日本一新客戶因調整全球銷售策略，就把相關產品上線日期從第二季延後到第三季，對瑞祺電通的貢獻時間也相應延後，預計可望從第二季底開始出貨，增添下半年動能。

