【永豐期貨】台指選擇權盤前－市場觀望氣氛濃 台股拉回守年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 55 點至 10824 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 4.61 點，電子期逆價差擴至 - 0.6 點，金融期轉為逆價差 - 0.23 點。現貨部分，三大法人買超 0.88 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 8124 口，使留倉部位轉為淨空單 - 1008 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 9732 口至 22706 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 6964 口至 2017 口。

上週五美股三大指數漲跌互見，蘋果股價收低，加上週末市場傳出川普很可能本週一或週二就要宣布對中國的 2000 億美元商品進行課稅，拖累週一亞洲股市普遍走軟，台股小幅開高後隨即賣壓出籠翻黑，蘋概三王齊跌拖累指數反彈，其中台積電、大立光收跌 - 1.15% 與 - 2.72% 為大盤走跌主要元凶，加權指數震盪走低，所幸下方 10800 點年線附近浮現支撐，買單進場推升指數縮斂跌幅，終場加權指數下跌 39.53 點或 0.364%，收在 10828.61 點，成交量能 901.08 億，較前一日縮減 390.73 億。技術面觀察，週一日 K 開高走低留黑棒帶下影線作收，目前上方 10900 點附近面臨月線以及 9 月 7 日大量區反壓，短線不利多方強彈，今日台股成交量大減，代表市場觀望意味濃厚，近日川普即將發布對中國的 2000 億關稅政策，以及中美是否重啟談判將是國際觀盤的焦點。

選擇權分析

選擇權未平倉最大量的支撐壓力區由 10800~11200 縮至 10800~10900 點，上檔壓力下移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 降至 1.17，大於中性值 1，反應籌碼面偏多架構降溫。買權平均隱含波動率由 10.39% 升至 15.17%，賣權平均隱含波動率由 12.74% 升至 15.74%，買權升幅明顯較高，顯示市場上透過買 Call 壓寶拉高結算的意願增強。選擇權部位整體來看顯示為中性偏空預期。

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