

◆盤勢分析

1. 川普計劃宣布對中國進口價值約 2000 億美元商品課徵新關稅，並表示，已經準備好對另外 2670 億美元的中國商品徵收關稅，擔憂受貿易戰影響，蘋果及亞馬遜股價下跌。週一美股下跌，跌幅介於 0.35 至 1.44％，美股四大指數短期震盪。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為年線附近，壓力為 11,000 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值小於 50，反彈有機會延續。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、PCB、工業 4.0、金融、生技、原物料、越概股、自行車等。

4. 半導體封測廠矽格（6257）在主力客戶及新客戶積極釋單挹注下，今年資本支出將比去年倍增至 32.8 億元。矽格董事長黃興陽表示，排除美中貿易戰因素，集團下包括矽格、台星科及誠遠下半年訂單持穩，預料本季業績仍可較上季高個位數成長，續創新高，第 4 季淡季不淡。矽格短線壓力先看月線附近。

5. 十年期公債殖利率 14 日跌破 0.83％，2882 國泰金控昨（17）日即宣布，董事會授權發行無擔保普通公司債，上限 200 億元，這是國泰金成立以來首次發行公司債籌資，主要是觀察國內市場利率已在相對低點，且市場資金仍泛濫，因此緊急爭取額度發債，「鎖住」中長期資金成本。國泰金短線壓力先看月線附近。

6.2454 聯發科執行長蔡力行上（8）月大舉買進自家股票 119 張，若以 8 月聯發科平均收盤價 260.11 元計算，蔡力行共斥資約 3,095 萬元買股。法人表示，聯發科今年下半年將推出新款 P 系列手機晶片，目標是瞄準中國大陸手機品牌。長線可觀察聯發科非手機晶片的成長速度。

7. 連鎖餐飲集團王品集團（2727) 昨（17）日傍晚公告，將首度實施庫藏股，執行期間自 9 月 19 日到 11 月 18 日止，預計買回股數 3,850,000 股（3,850 張），大約是發行股數 5％，買回價格區間是每股 56～115 元，若股價低於所定區間價格下限時，仍將繼續執行買回公司股份。王品短線壓力先看季線附近。

