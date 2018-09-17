香港金管局啟動全球首個小額實時支付系統 9月30日全面開通

香港金融管理局（HKMA）周一稱，如期於今天啟動全球首個小額實時支付平台--“快速支付系統”（FPS），支援港元和人民幣即時資金轉帳，目前共有31間機構參與，預計9月30日全面開通。

目前，香港的零售或小額支付，尤其是跨銀行或個人對個人支付（P2P）的交易主要依賴支票或電子轉帳。金管局新推出的快速支付系統命名為“轉數快”，因該系統每日24小時、每星期七天全天候運作，提供平台全面接通不同銀行及儲值支付工具（電子錢包）營運商，讓市民可以隨時隨地進行跨銀行及儲值支付工具的即時資金轉帳。

金管局總裁陳德霖指出，“轉數快”是全球獨一無二的小額實時支付平台，支援港元和人民幣以手機號碼、電郵地址或二維碼轉帳，全面接通銀行和儲值支付工具帳戶，令零售轉帳和支付可方便快捷地進行。

“隨著‘轉數快’的推出，香港的零售支付的生態將會發生重大改變。”他說，“除了銀行和儲值支付工具營運商在用戶和商戶群相互之間的競爭外，市民的生活習慣（包括購物和支付）都會逐漸改變。”

目前有21間銀行及10家儲值支付工具營運商參與了“轉數快”系統，其中包括大部分零售銀行、支付寶、八達通、微信支付、TNG等等，他們從今日開始接受用戶進行收款人登記，9月30日有關服務將全面啟用和開通。

為推廣二維碼支付，金管局同時宣布推出香港零售支付共用二維碼標準，以及相關的免費流動應用程式--“香港共用二維碼”（HKQR），可將不同支付服務營運商的二維碼整合成為一個綜合二維碼。

快速支付系統是金管局去年9月宣布有關推動香港邁向智慧銀行新紀元的7項措施之一。

監於台風“山竹”逼近，金管局曾經考慮是否推遲快支付系統今天的啟動，然金管局發言人周六晚間表示，由於香港銀行同業結算有限公司(HKICL)的各項系統改動和接駁均已在進行當中，現階段暫停將涉及極為覆雜的技術問題，因此決定如期啟動。

路透香港9月17日

記者 雷美珍；審校 林高麗

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