中國央行月內二次MLF操作提供長期資金 關注美國議息後舉措

中國央行周一意外開展中期借貸便利(MLF)操作，為月內第二次，延續6月以來單月雙次操作勢頭。業內人士認為，央行此舉應該主要還是為信貸投放和密集地方債發行提供長期限流動性，同時並穩定流動性預期。另外，出於支持經濟增長需要，不排除年內還會再一次降準。

至於本次操作與下周美聯儲議息之間的聯系，他們認為目前來看並不直接。美國9月大概率會加息，中國央行是否會跟進調整公開市場利率還存在變數。若跟進上調利率，伴隨降準以安撫市場的可能性較大。

中國央行稍早公告，今日開展2,650億元人民幣中期借貸便利(MLF)操作，期限一年、利率仍持穩在3.3%；同時未進行逆回購操作。因無逆回購到期，單日實現等額凈投放。

招商銀行資產管理部高級分析師劉東亮表示，繼續開展MLF操作，“可能還是為了支持銀行投放信貸和地方債發行，畢竟目前銀行的負債約束壓力還是挺大的。”

據路透統計，已公告將於本周公開招標的地方債規模近3,800億元，為今年以來該發行方式下單周最高水平。

國盛證券固收分析師劉郁稱，除信貸、地方債因素外，本周到期逆回購金額達2,700億，央行提前進行MLF操作還可以起到穩定市場預期的作用。

央行公開市場意外進行MLF操作，銀行間市場流動性因此寬松依舊。稅期雖仍未過，但預計整體影響難掀波瀾，即便是跨月需求逐漸升溫，以央行維穩態度來看，對月末資金面實質沖擊也有限。

上周央行公開市場陸續恢覆七天、14天逆回購操作，單周凈投放3,300億元，銀行間資金面一度轉緊勢頭很快平息。另外，自6月起，在當月只有一期(次)MLF到期的前提下，中國央行單月均開展了兩次操作。

**關注美聯儲議息後中國舉措**

劉郁認為，本月美國大概率會加息，從匯率和貿易摩擦的角度而言，確實存在中國央行跟進調整的可能。工具方面，月內第三次MLF操作的可能性較小，更有可能通過逆回購操作加息5個基點(bp)。

具體來說，中國央行已重啟逆周期調節因子，人民幣兌美元匯率基本平穩。央行跟隨美聯儲加息可以進一步起到穩定匯率市場預期的作用。不過中國央行本次是否會跟進，在一定程度上還取決於中美貿易談判的進展。

另外，中國8月基建投資未能企穩，後續出口和地產可能面臨回落壓力，導致四季度經濟基本面回落壓力較大。為對沖經濟下行壓力，年內中國央行仍存在降準的可能，美聯儲加息和美國針對中國2,000億美元商品關稅落地是需要重視的兩個時點。

美聯儲將於9月25-26日召開議息會議，市場普遍預計美聯儲會進行年內第三次加息，中國央行如何應對料也成為焦點。美聯儲3月升息後，中國跟進上調公開市場操作利率5bp，6月則未跟隨調整利率。

不過國務院發展研究中心金融研究所王洋表示，從目前形勢來看，中國央行應以國內穩增長為首要目標，即使本月美國加息，也可能不會跟進調整。

劉東亮指出，在美國加息後，中國是否跟進還要看資本外流壓力。如果壓力顯現，中國央行可能會跟進上調公開市場逆回購等市場利率。

自2016年春節前起，中國央行公開市場操作頻率加密至每個工作日均可進行。在原有七天、14天和28天逆回購期限的基礎上，2017年10月末央行首次開展63天期逆回購，該工具操作期限品種增至四種。

除SLO(短期流動性調節工具)、常備借貸便利(SLF)外，中國央行在2014年三季度還創設並開展了中期借貸便利(MLF)操作，操作對象包括國有商業銀行、股份制商業銀行、較大規模的城市商業銀行和農村商業銀行等。

此外，2014年4月央行創設抵押補充貸款(PSL)，並在2015年10月將PSL對象在此前國開行基礎上，新增農發行和進出口銀行，主要用於支持三家政策性銀行發放棚改貸款等。

路透上海9月17日 作者 李宏薇

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)