【華冠投顧】盤中解析：拉回量縮 遊戲股續強

劉彥良 分析師

上周五激情大漲過後，今天台股隨陸、港股走跌，不過預估量不到 1000 億元，下跌量縮無礙多頭反攻氣勢。周三台指期結算，上周五外資大買多單 1.1 萬口，可觀察今、明兩日是否繼續加碼。

上周五新竄起的是遊戲族群，主要受到中國在暫停兩季的新遊戲審批後，有機會在第四季重啟的利多帶動。其中，分享給大家的 6111 大宇資為遊戲股當中唯一多頭型態個股，今天連續第二天拉出漲停板。

今年，大宇資在第四季將認列處分北京軟星科技 51% 股權之利益，貢獻 EPS 可達 14 元以上。展望明年，資授權網易開發營運的《軒轅劍龍舞雲山》已開放預登錄，未來上市後大宇資可認列 5% 分潤。本土券商預估明年可貢獻 EPS 15~20 元間不等，也就是說大宇資可以連 2 年 EPS 在 15 元以上，即使今天再次漲停，本益比也才 8 倍出頭，值得投資朋友持續追蹤，

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