【豐銀投顧】消息真假滿天飛，趨勢其實沒有變

◆盤勢分析

今天亞股普遍疲軟，有一說是:「中美貿易談判又陷入僵局」，其實上週就有個新聞筆者覺得是假的，那就是上週又傳出說是美國有意再找中國重新就貿易戰相關事項談判。但這個新聞上週筆者就覺得怪怪的，因為美國目前看來已經佔了上風，何必再找中國談判給人家一種示弱的感覺？因此，當時筆者就不太相信這個言論，果然今天又馬上傳出談不了了。這根本就是意料中事，怎麼到了今天就變成了一個利空，使得全球股市整個都弱下來了呢？不存在的利空卻影響了全球的市場，我認為最後的結果就是「利空成空」，那就是不必看空！

市場一直有傳聞，說今年是每 10 年一次的輪迴，上一次是 2008 金融海嘯、再上一次是東南亞金融風暴，再上一次什麼我根本連是什麼都懶得查了，因為這怎麼會有一定的關係？金融危機有三大元素，1、市場心理過度樂觀，2、過度舉債（過度使用槓桿），3、與過度從眾 (羊群效應)。沒有從這三個角度去找呼應的數據，這樣如何能預測下一次的金融危機會來呢？現在都還有人在說崩盤，那就不會崩盤，雖然這一陣子股票仍然不好操作，指數仍然忽上忽下，但至少人人有警覺，那麼，今年又怎麼會崩盤呢？

今天大盤量能大縮，縮的有點離譜，不過我們也不必太過度的去解讀，今天雖然弱，但也沒有弱到一路下跌，仍然有本錢向上走，而且本來行情就很少有一路上攻的走勢，通常都是震盪上上下下然後緩步上攻，我只要確認了方向且符合我們進場的條件，我們就進場買進，若下來再加碼，然後安靜的等待最後的結果，如此就好了，又何必每天預測可能的走法呢？今日雖然量縮，但仍是符合預期且縮的剛剛好，未來必定還能持續上攻，我們靜待結果即可不必躁進。

豐銀投顧 李世新 分析師