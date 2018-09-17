新高教集團(02001-HK)投資廣西3學校

新高教集團(02001-HK)公布，9月14日，北京大愛諮詢與Greenwoods嘉興瑞軒、李建春、嵩明眾合及嵩明新巨訂立股權轉讓及增資協議，據此，訂約方已有條件同意：將北京大愛諮詢持有之嵩明新巨股權由45%增加至51%及Greenwoods嘉興瑞軒投資嵩明新巨之39%股權。目標學校舉辦者由嵩明新巨全資擁有。

目標學校包括廣西英華國際職業學院、廣西欽州英華國際職業技術學校與廣西英華國際職業學校附屬中學，該等學校涵蓋經濟管理、資訊技術、建築工程、人文藝術等多個學科的大專學歷教育，該等學校之升本計劃現已納入廣西壯族自治區「十三五」高校設置規劃並經教育部備案，計劃未來將獲得本科層次學歷教育的辦學許可。

北京大愛諮詢為投資控股公司，且為該公司之綜合聯屬實體雲愛集團之全資附屬公司，Greenwoods嘉興瑞軒為上海景林股權投資管理有限公司之基金投資平台。Greenwoods嘉興瑞軒所管理之對沖基金合共持有該公司已發行股份之5.98%。

於本公告日期，嵩明新巨分別由北京大愛諮詢、李建春及嵩明眾合持有45%、49%及6%股權。

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