吳敬璉：解決經濟“蹺蹺板”歸根結底要靠提高效率

“紀念中國經濟改革開放四十年暨50人論壇成立二十周年學術研討會”於9月16日在北京舉行，主題為：新時代改革開放的使命。國務院發展研究中心研究員吳敬璉在主旨發言中表達了四項觀點。

第一，如何慶祝改革開放四十年和論壇成立二十周年，最好的紀念辦法是認真回顧四十年和二十年的改革歷程，總結經驗教訓，從中找出之所以取得偉大成就的原因，找到正確的方向和路徑，並以此指導今後的行動。經過這樣的分析、思考和總結，砥礪前行，以取得更大的成就。

第二，改革的經驗教訓可以從各個角度去觀察，個人認為，主要教訓是要堅持市場化和法治化的改革方向，並用適合我們的方法去執行。在四十年中，凡是市場化和法治化改革推動比較順利的時候，經濟增長的質量和速度都較好增長，社會和諧的氣氛能夠保持和改進。當改革進行的不順利和發生曲折的時候，社會主義建設的事業就會遇到挫折，各方面進步減慢甚至倒退。這是一個基本的教訓，這個教訓是否總結恰當，需要大家共同研究和討論。

第三，四十年改革有很多波折和起伏，研究這些波折和起伏能加深我們對改革的經驗教訓的認識深度。雖然有很多曲折，但經過每一個曲折後改革都上了台階，因此要把十八大以來的改革措施落實到位。

第四，現在因為改革沒有完全到位，經濟增長和轉型也還沒有到位，經濟運行呈現蹺蹺板狀態，主要靠大量投資拉動經濟增長，但大量投資造成高桿率過高和債務風險，增大了系統性風險。解決這一問題的關鍵是要提高效率，而效率能否提高歸根結底要靠改革。要按照十一屆三中全會以來中央的決定，更要貫徹十八大以來的各項措施。

來源：證券時報網

證券時報記者 王君暉

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