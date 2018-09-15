支付寶妥協 兩大支付巨頭均被銀聯“收編”

監管部門要求第三方支付機構必須斷開與銀行直連、接入合法清算組織（銀聯和網聯）一事有了最新進展。

昨日，上證報記者從知情人士處證實，中國銀聯與支付寶已於9月10日舉行內部簽約儀式，就支付清算業務達成了相關合作。

至此，兩大支付巨頭——支付寶和微信支付均被合法清算組織“收編”。微信支付早前分別與網聯、銀聯達成支付清算業務合作。支付寶方面則一直略顯吊詭，曾先後傳出與銀聯、網聯達成合作的消息。但銀聯當時很快否認了這一市場傳聞；網聯也在彼時發布公告後又迅速刪除，然後再補充公告稱“仍在個別細節談判中”。此後，一直未有新進展的消息傳出。

不過就上述消息，銀聯和支付寶方面昨日均表示：不作回應。

自2016年以來，人民銀行連番發文整肅第三方支付行業。其中，對行業影響最為深遠的一個硬性要求便是第三方支付機構必須斷開與銀行直連，接入合法清算組織，時間大限是在今年6月30日，即業內通稱的“6·30斷直連”。

之所以要求斷開直連，一則有利於監管部門掌握支付機構的資金流和信息流等，清理市場亂象；二則剪斷了支付機構與銀行之間的利益鏈，打破了支付行業十余年的業務運行模式和經營生態。

易觀發布的最新數據顯示，今年一季度，中國第三方支付移動支付市場交易規模達403645.1億元，環比增長6.99%。其中，支付寶、騰訊金融（即微信支付）市場份額分別為53.76%、38.95%，占絕對主導地位。

顯然，這兩家支付巨頭是人民銀行主導的斷直連工作的關鍵角色，自然備受市場關註。

對於銀聯與支付寶達成支付清算業務相關合作一事，易觀支付行業分析師王蓬博稱：“這是一個標志性事件。不管從交易規模還是用戶規模來說，支付寶和微信支付都是斷直連工作的重中之重。微信支付態度相對開放，所以和清算機構合作比較早。支付寶現在也達到了短期目的，即尋求最低費率。”

不過，即便銀聯與支付寶達成上述合作，也並不意味著斷直連工作就此收尾。

目前，大多數支付機構基本已接入銀聯和網聯，並在逐步切量。王蓬博說，斷直連工作目前仍在緊張排期中，一些安全測試還沒有結束，主要是銀行端，年底之前能否實現全部初步切量還有待檢驗。

“全部切量需要時間，在此期間行業還會經歷一輪洗牌。”王蓬博說。

來源：上海證券報

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